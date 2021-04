Ibovespa oscila entre perdas e ganhos em dia de ata do Fed

Quadro geral do dia às 12h20:

Ibovespa tem leve variação positiva de 0,02%, aos 117.518 pontos

Dólar cai 0,53% contra o real e é negociado a 5,57 reais

EUA: Dow Jones tem leve variação negativa de 0,02%, S&P 500 tem alta de 0,12% e Nasdaq futuro apresenta alta de 0,016%

Índice pan-europeu STOXX600 recua 0,1%

Rendimento dos títulos de 10 anos do Tesouro americano recua a 1,642%

O Ibovespa opera sem direção definida nesta quarta-feira, 7, ainda aguardando uma solução para o impasse em relação ao Orçamento de 2021 e de olho no exterior, que também oscila entre perdas e ganhos.

Nos Estados Unidos, investidores seguem atentos à divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, banco central americano) às 15h. A ata pode fornecer pistas sobre quando a autoridade monetária pretende aumentar a taxa de juros.

O Fed tem reforçado que deve manter a política atual pelo menos até 2023. Ainda assim, existem temores de que uma alta acelerada da inflação obrigue o banco central americano a rever seus planos e elevar os juros antes do prazo.

Nesta quarta, os rendimentos dos títulos de 10 anos do Tesouro dos EUA -- referência para os juros de longo prazo e usados como termômetro para expectativa de inflação no país -- continuam em queda e ainda permanecem abaixo da marca de 1,7%.

Por aqui, a revisão do Orçamento para 2021 continua sendo monitorada, assim como o ritmo de vacinação no Brasil. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem o projeto de lei que flexibiliza a compra de vacinas pelo setor privado. Se o projeto passar pelo Senado e for sancionado como está, as empresas não precisarão esperar o fim da imunização dos grupos prioritários pelo SUS para vacinar seus funcionários: poderão aplicar a dose de imediato.