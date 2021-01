Ibovespa cai e real se valoriza antes de comunicado do Copom

O Ibovespa recua nesta quarta-feira, 20, apesar da expectativa por estímulos por parte do governo Joe Biden motivar novas altas no mercado internacional. Na última semana, o democrata revelou seu plano de 1,9 trilhão de dólares para a retomada da maior economia do mundo. Em sabatina realizada ontem no Senado americano, Janet Yellen (indicada para o cargo de secretária do Tesouro) defendeu o pacote fiscal e afirmou que o cenário de juro baixo é o melhor para a recuperação econômica.

Quer saber qual o setor mais quente da bolsa para o ano que começa? Assine a EXAME Research

No Brasil, porém, o movimento contrário ao das bolsas internacionais ocorre antes da primeira decisão do ano sobre a taxa de juros Selic. A ampla expectativa é de que Comitê de Política Monetária (Copom) mantenha a taxa em 2% ao ano. Mas, a recente alta da inflação tem aumentado as pressões para uma alta na taxa de juros. Para parte do mercado, o forward guidance, que praticamente deu a garantia de que os juros permaneceriam baixos nos últimos meses, será retirado do comunicado pós-decisão.

“O mercado está dividido se o Copom vai tirar ou não o forward guidance. Eu acho que vai tirar, porque a inflação subiu com muita força”, diz Pablo Spyer, diretor de operações da Mirae Asset. “Se tirar, a expectativa é de alta de juros antes de setembro. Isso faz a bolsa cair e o dólar subir”.

Segundo Spyer, parte do mercado vem se antecipando à possível retirada forward guidance, desmontando posições compradas em dólar. Isso porque uma possível alta da Selic aumenta os rendimentos dos títulos públicos, tornando-os mais atrativos aos investidores estrangeiros. “Se subirem os juros, vai vir dinheiro, sim. Então, essa tendência de alta do dólar começa a arrefecer. Mas ao mesmo tempo o mercado realiza um pouco [os lucros da bolsa], com a expectativa de que vai tirar o forward guidance.

O pior desempenho do mercado brasileiro ocorre desde o pregão de terça. Na véspera, incertezas sobre a distribuição da vacina elevaram a percepção de risco fiscal no mercado local, com o avanço da doença aumentando as pressões sobre a renovação do auxílio emergencial e extensão do estado de calamidade.

“Quanto mais se atrasa a imunização das pessoas, mais pode demorar nossa recuperação econômica”, diz Stefany Oliveira, analista da Toro Investimentos.

Entre as maiores quedas da sessão estão justamente as ações do setor aéreo, que estão entre os que mais dependem do fim da pandemia. Quem puxa a queda do Ibovespa, contudo, são os papéis da Vale (VALE3) e dos grande bancos, com mais participação no índice. Varejo online lidera as altas, com Via Varejo (VVAR3), B2W (BTOW3), Magazine Luiza (MGLU3) e Lojas Americanas (LAME4).