Ibovespa oscila próximo da estabilidade em dia de Copom

O Ibovespa oscila próximo da estabilidade nesta quarta-feira, 9, enquanto investidores locais aguardam a decisão de juros do Comitê de Política Monetária (Copom) e o posterior comunicado. Embora o mercado acredite, quase que unanimemente, em manutenção da taxa Selic em 2% ao ano, há a expectativa de elevação de juros ainda nas primeiras reuniões de 2021.

No mercado internacionais, os principais índices de ações sobem, com avanços nas negociações sobre estímulos nos Estados Unidos e alguma esperança de um acordo pós-Brexit após a reunião entre o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Se arrastando desde o início do segundo semestre, as negociações sobre o pacote de estímulo americano ganharam mais uma página, com a volta da Casa Branca às conversas com líderes democratas. Depois de longas discussões por um acordo bipartidário de 908 bilhões de dólares, o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, sugeriu um pacote ainda maior, de 916 bilhões de dólares. “O mercado deu uma animada com a possibilidade de o estímulo, maior que o esperado, sair ainda neste ano”, comenta Pedro Lang, diretor de renda variável da Valor Investimentos.

Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus, porém, pontua que o novo capítulo das negociações sobre o pacote tem efeitos apena marginais nas bolsas. “Essa novela está passando há muito tempo. Já não se cria a mesma expectativa. Mas se acontecer, o mercado vai comemorar”, diz.