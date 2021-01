Ibovespa sobe após alta do PIB chinês e início de vacinação no Brasil

O Ibovespa sobe mais de 1% nesta segunda-feira, 18, impulsionado pelo início da vacinação no país e por dados da economia chinesa, que voltaram a superar as expectativas do mercado. Divulgado na noite de domingo, o PIB da China fechou 2020 com alta de 2,3%, tendo crescido 6,5% no último trimestre. As estimativas eram de crescimento de 2,1% em 2020 e de 6,1% no quarto trimestre.

Ibovespa a 120 mil pontos: saiba o que se pode esperar da bolsa e das principais ações com a EXAME Research

Também contribuem com o tom positivo os dados de produção industrial da China, que cresceu 7,3% em dezembro contra 6,9% esperado. As vendas do varejo chinês cresceram 4,6% no último mês do ano. A Bolsa de Xangai fechou em alta de 1,58%, com o melhor desempenho do mercado asiático.

“Isso acaba trazendo um bom humor para a bolsa. A demanda chinesa permanece sólida e deve continuar muito forte em 2021. A China é o principal parceiro comercial do Brasil, que se beneficia com ela mantendo a atividade econômica aquecida”, diz Henrique Esteter, analista da Guide.

Embora os dados da China reforcem o otimismo com a recuperação global, as principais bolsas da Europa apresentam leves perdas nesta manhã, com a maior cautela sobre os efeitos das medidas para conter o coronavírus no continente. Nesta segunda, o banco central alemão afirmou que se as restrições econômicas persistirem ou serem endurecidas, a economia da Alemanha pode sofrer um “revés considerável”.

No mercado americano, os índices futuros oscilam próximos da estabilidade. Embora o mercado de futuros continue aberto, nesta segunda, o pregão à vista está fechado nos Estados Unidos em função do feriado de Martin Luther King. Com o principal mercado do mundo praticamente inativo, é esperado um menor volume de negociação nas bolsas do mundo inteiro. Na B3, a entrada de capital estrangeiro, que já soma mais de 16 bilhões de reais no ano, também deve diminuir.

No mercado brasileiro, as ações da Vale (VALE3) avançam na esteira dos dados da China e ajudam a puxar o Ibovespa para cima. Junto com as ações da Vale, as da Petrobras (PETR3 e PETR4) e dos grandes bancos sobem e dão o tom positivo na bolsa.

Entre as maiores altas da sessão estão ações impulsionadas pelo início da vacinação no Brasil, como de companhias aéreas e da CVC (CVCB3). Ainda no fim de semana, as primeiras doses da Vacina Coronavac foram aplicadas em São Paulo.

“Esse início da vacinação beneficia não só empresas mais dependentes do fim do isolamento, como a retomada da atividade e as contas públicas, com a [maior possibilidade de uma] não extensão do auxílio emergencial”, afirma Esteter.

No Brasil, o IBC-Br acima do esperado também pesa positivamente. Divulgado nesta manhã, o indicador de atividade econômica do Banco Central apontou para crescimento de 0,59% em novembro ante estimativas de 0,5%. O dado também é conhecido como “prévia do PIB”. Para André Perfeito, economista-chefe da Necton, os dados confirmam a desaceleração da recuperação brasileira. “Conspiram para essa acomodação na atividade o fim dos auxílios aos trabalhadores e empresários num ambiente de falta de dinamismo”, afirma em nota.

Com ajuda de fatores locais, o real se valoriza contra o dólar, na contramão de outras moedas emergentes, que perdem força nesta segunda. O dólar também se valoriza perante divisas desenvolvidas, com o índice Dxy a caminho de sua terceira alta seguida.