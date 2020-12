Ibovespa sobe após França reabrir fronteira com Reino Unido

O Ibovespa sobe nesta quarta-feira, 23, com investidores repercutindo a reabertura da fronteira entre França e Reino Unido, após 48 horas de bloqueio para tentar isolar a mutação do coronavírus encontrada no sul da Inglaterra.

O tom também é positivo nas principais bolsas da Europa, que ainda se recuperam das perdas de segunda-feira, 21, quando a suspensão de voos que tinham como destino o Reino Unido impôs doses de cautela ao mercado.

Na bolsa, as ações que mais sofrem com as medidas de isolamento lideram as altas do pregão. Na ponta do Ibovespa, os papéis de GOL (GOLL4), Azul (AZUL4) e CVC (CVCB3), que sobem mais de 4%. Entre as ações com mais peso no índice, os papéis da Petrobras (PETR3) e (PETR4) sobem mais de 1%, em linha com a valorização do petróleo no mercado internacional. Itaú (ITUB4) e Bradesco (BBDC4) também contribuem para a alta do Ibovespa, subindo também mais de 1%.

Enquanto diminuem as preocupações com a nova variante do vírus, investidores seguem atentos aos desdobramentos do pacote de estímulo de 900 bilhões de dólares.

Aprovado nesta semana pelo Congresso americano, depois de meses de negociação, o pacote agora sofre resistência do presidente Donald Trump, que o classificou como “desastre” e pediu para que os estímulos individuais de 600 dólares fossem aumentados para 2.000 dólares. Para que o pacote entre em vigor, é necessária a aprovação do presidente.

Apesar das dúvidas sobre o sucesso ou não do pacote até o fim do ano, os índices futuros americanos apontam para um pregão de alta no principal mercado do mundo. Na véspera, o S&P 500 e o Dow Jones encerraram o dia em queda, enquanto as ações de tecnologia elevaram o índice Nasdaq a mais um recorde histórico.

O tom mais ameno também é observado no mercado de câmbio, onde o dólar desvaloriza pela primeira vez na semana. A moeda americana perde força, inclusive, em relação à libra esterlina, que vinha de fortes depreciações em meio às preocupações com a mutação do vírus no Reino Unido. No Brasil, porém, o dólar abriu em queda, seguindo o exterior, mas virou para leve alta. “Os dados de inflação indicaram um aumento de preços mais brando em dezembro. Por isso, os juros futuros caíram um pouco, o que pode ajudar no enfraquecimento do real ao longo do pregão de hoje”, diz Daniel Herrera, analista da Toro Investimentos.

Nos Estados Unidos, foi adiantada para esta quarta a divulgação dos pedidos semanais de seguro-desemprego, que ficou em 803.000, abaixo das expectativas de 885.000. O número também ficou abaixo dos 885.000 registrados na semana anterior. Em meio às medidas de isolamento para conter a segunda onda de coronavírus, os pedidos de seguro-desemprego vinham aumentando nas últimas duas semanas.