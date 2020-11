Ibovespa opera entre perdas e ganhos, de olho nos EUA; dólar sobe 0,3%

O Ibovespa opera entre leves perdas e ganhos na manhã desta sexta-feira, 20, cotado em 106.656 pontos, em meio a notícias contraditórias sobre estímulos fiscais nos Estados Unidos e avanços de vacinas. Às 10h38, o índice brasileiro registrava ligeira queda de 0,06%, cotado em 106.610 pontos. No mercado americano, os principais índices futuros operavam em sentidos mistos, enquanto, na Europa, as bolsas se recuperam das perdas de ontem. No câmbio, o dólar tem alta de 0,3%, indo para 5,33 reais.

Saiba o que se pode esperar da bolsa e das principais ações com a EXAME Research

Em tom de cautela, os futuros do Dow Jones recuavam 0,12%, enquanto os do S&P 500 caíam 0,06%. Os contratos futuros do Nasdaq operavam em alta de 0,15%. Ontem, o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, informou, por meio de uma carta ao Fed, que não dará continuidade aos programas de estímulos feitos de forma conjunta, que terminam em 31 de dezembro. Na terça-feira, o presidente do Fed, Jerome Powell, indicou que não considerava apropriado permitir que os programas expirassem. Em meio ao impasse, aumentam as expectativas pelo discurso de Powell no fim desta tarde.

Por outro lado, ajuda a conter os ânimos uma esperança de que os senadores americanos retomem as conversas para aprovação de um novo pacote fiscal por lá. Segundo a CNBC, o senador democrata, Mitch McConnell, concordou em retormar as negociações sobre o pacote de ajuda fiscal em meio ao agravamento da pandemia no país.

Além disso, nesta manhã, a farmacêutica Pfizer solicitou uma autorização de uso emergencial ao regulador americano para sua vacina contra covid-19. O pedido acontece dois dias depois de a empresa afirmar que a imunização apresentou uma eficácia de 95% em testes de fase 3.

Na semana, a 3ª alta seguida

Apesar do dia morno em termos de variação, o Ibovespa caminha para sua terceira semana seguida de ganhos, acumulando no período uma alta de mais de 13% até o momento, em meio à forte entrada de fluxo estrangeiro no mês de novembro.

Em relatório de hoje, a equipe de análise do Credit Suisse comenta que as publicações de estrategistas globais com uma visão mais positiva para o Brasil e emergentes ganharam bastante destaque na mídia nas últimas semanas e podem ser vistas como um dos pilares por trás do avanço do fluxo de estrangeiros para o Brasil. Os analistas do banco comentam que seguem com uma visão positiva tanto para ações globais quanto para emergentes e Brasil. “Acreditamos em um avanco de 15% em ações globais para o final do ano de 2021, com a maior parte da valorização concentrada nos mercados emergentes”. Na quarta-feira, o Morgan Stanley apontou que vê o Ibovespa fechando o ano de 2021 em 120.000 pontos.

Dólar

O dólar avança hoje após fala do ministro Paulo Guedes ontem indicando dificuldade no controle fiscal do país, diz José Faria Júnior, diretor da Wagner Investimentos.

Em evento promovido pelo Bradesco, o ministro disse que fará “o que for necessário” para reduzir a dívida do país, incluindo a possibilidade de vender um pouco de reservas. Ele comentou ainda que o país pode acabar retomando apenas o Bolsa Família em 2021, diante da falta de solução para bancar um novo programa de renda e voltou a falar também sobre a ideia de criar um imposto sobre transações eletrônicas passado o segundo turno das eleições municipais.

Para Faria, apesar da clara tendência de queda do dólar, ele entende que a cotação em torno de 5,25 reais (0,03 centavos acima ou abaixo disso) é um bom ponto de compra. “O mercado está entrando em período sazonal de saídas para pagamento de dividendos. Some a isso, a inoperância do Congresso, o apagão dos dados da Covid no Brasil (estão piorando, mas não sabemos exatamente a situação e há riscos de novos lockdowns no país) e a compra de dólares pelos bancos no fim do ano. Apesar das promessas do BC de atuar no mercado cambial, a faixa em torno dos 5,25 reais é boa para compra, ao menos por uns 90 dias, até a situação ficar mais clara”, comenta.

Bolsas europeias

Nos mercados europeus, as principais bolsas operam no positivo, com o índice pan-europeu Stoxx 600 marcando ganhos de 0,41% neste momento. Por lá, líderes da União Europeia tentam aprovar pacote de socorro de 2 trilhões de dólaress para combater os efeitos da Covid, apesar dos impasses na reunião realizada ontem após vetos de Polônia e Hungria sobre a ajuda.