Ibovespa abre em alta e supera os 112 mil puxado por Petrobras

O Ibovespa sobe nesta quinta-feira, 3, apesar de o PIB do terceiro trimestre, divulgado hoje pelo IBGE, ter saído abaixo das expectativas. No exterior, investidores adotam tom de cautela, após o S&P 500 renovar sua pontuação recorde no último pregão. Por aqui, o Ibovespa, que vem de pontuação máxima desde fevereiro, é puxado pelas ações da Petrobras (PETR3 e PETR4). Acompanhe a cobertura abaixo.

“O fluxo comprador segue muito forte em ações de empresas com mais liquidez. No curto prazo, o fluxo mais forte acaba pesando mais do que fundamento. Quando o mercado é de alta, acaba ignorando um monte de notícia ruim e quando é de baixa, qualquer coisa vira um inferno. Hoje, o mercado ignorou o PIB que veio um pouco decepcionante e segue em alta”, comenta Pedro Lang, diretor de renda variável da Valor Investimentos.

Além do PIB brasileiro, no radar do mercado também estão os índices de gerente de compras (PMIs, na sigla em inglês) das principais economias do mundo. Na China, o PMI do setor de serviços ficou em 57,8 pontos, acima dos 50 pontos que delimitam a expansão da contração da atividade econômica e superior as estimativas de 56,5 pontos.

No Brasil, o PMI de serviços e o composto referentes ao mês de novembro vieram acima dos 50 pontos, mas abaixo do registrado no mês anterior, indicando uma desaceleração da recuperação. O PMI de serviços ficou em 50,9 pontos e o composto em 53,8 pontos.

Na Europa, os PMIs de serviços ficaram abaixo dos 50 pontos, pressionado por novas medidas de isolamento para conter a segunda onda de coronavírus. Ainda assim, o indicar veio acima das expectativas nos principais países do continente. Na Zona do Euro, o PMI de serviços ficou em 41,7 pontos contra estimativas de 41,3 pontos.

Ainda nesta manhã serão divulgados os PMIs dos Estados Unidos. Também na agenda econômica americana estão os pedidos semanais de seguro desemprego, que serão publicados às 10h30.

Apesar da cautela nas principais bolsas do mundo, no mercado de câmbio, o dólar é negociado em queda contra seus pares e moedas emergentes. Por aqui, o real segue o movimento internacional e se valoriza.