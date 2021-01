Ibovespa cai em meio à cautela sobre impeachment de Trump

O Ibovespa recua nos primeiros negócios desta quarta-feira, 13, com os investidores em tom de cautela sobe os desdobramentos do processo de impeachment contra o presidente Donald Trump. O movimento ocorre em linha com o mercado internacional, que passou a registrar perdas, após registrarem leves altas do início da manhã. Nos Estados Unidos, a votação sobre um possível afastamento de Trump irá começar nesta quarta na Câmara.

Segundo o The Wall Street Journal, os democratas já conseguiram na Câmara os votos suficientes para aprovar o impeachment de Trump. Caso confirmado, o processo precisaria do apoio de dois terços do Senado. Embora tenha maioria no Senado, parcela do Partido Republicano rompeu com o presidente que está em fim de mandato.

Caso optem pelo afastamento, Trump estaria impossibilitado de concorrer em 2024, abrindo espaço para outro candidato do partido. De acordo com a CNN americana, o líder republicano da maioria do Senado, Mitch McConnell acredita que o impeachment seria a forma mais fácil de livrar o partido do “trumpismo”.

Na bolsa, as ações do Carrefour (CRFB3) se destacam com alta de mais de 7%. Nesta manhã, a empresa informou ter tomado conhecimento de uma possível combinação de negócios de seu controlador Carrefour S.A. (França) e o grupo canadense Couche-Tard. As negociações estão em fase preliminar. Na França, os papéis da companhia sobem mais de 15%. “ A transação contribuiria para ampliar e fortalecer sua participação ao redor do globo”, comentam em nota analistas da Guide.

Dados econômicos

Apesar das incertezas do clima majoritariamente negativo nos mercados, no Brasil, dados desta manhã revelaram recuperação mais forte do que a esperada no setor de serviços . Segundo o IBGE, o crescimento mensal em novembro alcançou 2,6% contra expectativas de 1,2% de alta. Na comparação anual, a queda foi reduzida de 7,4%, em outubro, para 4,8%.

“A evolução da pandemia é um risco relevante no curto prazo para a continuidade da retomada do setor”, avalia Arthur Mota, economista da Exame Research. Segundo ele, a retomada da atividade pode voltar aos nível pré-pandemia ainda no primeiro trimestre deste ano.

Na Zona do Euro, dados da produção industrial também surpreenderam positivamente, com crescimento mensal de 2,5% em novembro. Em relação ao mesmo período de 2019, a queda foi de 0,6% ante a esperada queda de 3,3%.