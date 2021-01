Ibovespa recua com novas restrições por covid-19 e vai a 117 mil pontos

O Ibovespa recua nesta terça-feira, 5, em meio à cautela dos investidores com os efeitos econômicos de novas medidas de restrições para conter a variante – ainda mais contagiosa – do coronavírus. No Reino Unido, foi decretado o terceiro lockdown desde o início da pandemia. Para atenuar os efeitos do isolamento, o governo local anunciou nesta terça incentivos de 4,6 bilhões de libras para empresas.

“O mercado amanheceu nervoso com o aumento global dos casos de coronavírus. Dada a escalada de contágio, a preocupação sobre a terceira pernada do “W” volta a ser a grande questão”, afirma Pablo Spyer, diretor de operações da Mirae Asset.

À espera da votação, os principais índices americanos apesentam leves altas. Já no mercado europeu, as bolsas operam majoritariamente em queda.

O tom negativo também é passado para o mercado de câmbio, com o dólar se valorizando contra as principais moedas emergentes. Seguindo o movimento internacional, real volta se desvaloriza pelo terceiro pregão consecutivo e é negociado acima de 5,30 reais. Na véspera, o dólar teve a maior alta frente ao real desde setembro, subindo 1,55%.

Segundo Spyer, a desvalorização do real, que chega a superar a de seus pares, leva em consideração a preocupação com a sustentabilidade fiscal do país. “Com o avanço do coronavírus no mundo inteiro existe a possibilidade de uma extensão do auxílio emergencial e até uma prorrogação do estado de emergência.”

O mercado também segue atento à disputa do segundo turno na Geórgia, que irá definir para qual partido ficará o Senado americano. Com duas vagas em jogo, os republicanos precisam de apenas uma vitória para garantir a maioria, enquanto os democratas precisam de uma dobradinho. Caso isso ocorra, o Partido Democrata ficará com a presidência e as duas casas legislativas, o que abriria o caminho para o presidente Joe Biden implementar suas políticas de forma ampla.

Embora uma “onda azul”, que seria o domínio total do Partido Democrata, represente uma maior chance de estímulos fiscais mais robustos, o que tenderia a enfraquecer o dólar, investidores estão divididos sobre qual seria o efeito desse resultado para a bolsa. Isso porque também aumentaria a possibilidade de maiores regulamentações em setores específicos e até impostos mais altos sobre empresas.

“A manutenção do Senado republicano seria positiva para as bolsas, porque os democratas são historicamente gastadores. E com eles nas três casas, não teria contrapartida para sua política expansionista”, diz Bruno Musa, sócio da Aqcua Investimentos.