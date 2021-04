Ibovespa oscila em dia de sessão positiva no exterior; Petro lidera perdas

Quadro geral do dia às 11h40:

Ibovespa opera em leve variação positiva de 0,07% aos 117.710 pontos

Dólar tem sessão em queda de 0,81% contra o real, e é negociado a 5,59 reais

EUA: Dow Jones recua 0,06%, S&P 500 tem alta de 0,27% e Nasdaq futuro sobe 0,76%

Índice pan-europeu STOXX600 registra alta de 0,34%

Rendimento dos títulos de 10 anos do Tesouro americano recua a 1,64%

Dando sequência a uma semana de perdas e ganhos, o Ibovespa opera próximo à estabilidade nesta quinta-feira, 8, contrariando o viés positivo dos mercados no exterior. Dois dos principais índices americanos operam em alta, assim como as bolsas europeias, com investidores dispostos a estender os ganhos registrados no pregão de ontem.

No Brasil, investidores devem continuar atentos às discussões sobre o Orçamento de 2021 e ao avanço da pandemia. Em jantar com empresários na noite de ontem em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro foi aplaudido quando afirmou que não iria estourar o teto de gastos e também quando elogiou o ministro da Economia, Paulo Guedes, de acordo com o jornal O Globo.

Empresários e banqueiros pediram celeridade na vacinação, enquanto número de mortes por Covid-19 coronavírus chegou a 3.829 na quarta-feira, com 92.625 novos casos confirmados, segundo dados do Ministério da Saúde.

Na bolsa, as ações da Petrobras (PETR3;PETR4), que representam quase 10% da carteira do Ibovespa, recuam 2% e pressionam o índice para baixo. Os papéis da petroleira são impactados pela queda de quase 1% no preço do petróleo nesta quarta e também por declarações recentes de Bolsonaro.

Ontem à tarde o presidente afirmou que o aumento do preço do gás é "inadmissível". Em evento em Foz do Iguaçu, Bolsonaro disse que não vai interferir na Petrobras, mas que pode "mudar essa política de preços". O presidente defendeu que é preciso ter previsibilidade na estatal.

Nos Estados Unidos, o índice americano S&P500 atinge uma nova máxima nesta manhã após fechar em um recorde na sessão anterior. O índice de tecnologia Nasdaq também avança e o Dow Jones tem leve recuo conforme investidores migram posições para o setor de tecnologia.

O movimento reflete a expectativa de que as taxas de juros devem continuar próximas de zero nos EUA. A condição que favorece empresas dependentes de empréstimos, como é o caso das companhias de grande crescimento do setor tecnológico.

A manutenção da atual política monetária foi reforçada pelos dados semanais de seguro-desemprego que vieram pior do que o esperado. Foram 744 mil pedidos durante a semana encerrada em 3 de abril, enquanto a expectativa dos economistas eram de 694 mil pedidos.

O resultado reforça a sinalização do Federal Reserve (Fed, banco central americano) de que o mercado de trabalho americano ainda não está plenamente recuperado apesar do avanço da vacinação e dos pacotes de estímulos.

Em ata divulgada ontem, o Fed reforçou que deve manter a política econômica de juros baixos e recompra de títulos “por algum tempo” enquanto a economia e o mercado de trabalho americano se recuperam.

Os investidores processaram uma leitura pior do que o esperado nas últimas reivindicações semanais de seguro-desemprego. Um total de 744.000 americanos entraram com o pedido de seguro-desemprego pela primeira vez durante a semana encerrada em 3 de abril, informou o Departamento do Trabalho na quinta-feira. Economistas ouvidos pela Dow Jones esperavam que os pedidos iniciais totalizassem 694.000.

O otimismo global faz o dólar cair frente ao real, devolvendo a alta da véspera. Isso porque a manutenção da política econômica atual impulsiona a tomada de risco, o que beneficia países emergentes como o Brasil.

Investidores também devem ficar atentos a novos sinais do Fed por meio de discurso do presidente da instituição, Jerome Powell, que participa hoje, às 13h, de um painel sobre a economia global em evento do Fundo Monetário Internacional (FMI).

As bolsas asiáticas acompanharam o otimismo da véspera nos Estados Unidos e fecharam em alta, enquanto os mercados europeus ficam no positivo após sinalização da ata do Fed.

Por lá, as atenções se voltam ainda para o anúncio de reguladores da região sobre a vacina desenvolvida em parceria entre a Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca, que deve ser recomendada apesar da descoberta de novos e raros efeitos colaterais.