Ibovespa sobe com setor de commodities e otimismo por estímulos de Biden

O Ibovespa abriu em alta nesta quinta-feira, 21, em linha com os índices futuros americanos que sinalizam mais um pregão de recordes em meio ao otimismo com o início do governo de Joe Biden. Apesar do tom positivo, investidores locais seguem desconfortáveis com a falta de insumos para a produção de vacinas. No início do dia, inclusive, o Ibovespa futuro chegou a recuar na contramão do exterior.

Quais os setores com maior potencial de alta no ano que começa? Descubra com a assessoria do BTG Pactual digital

“A percepção é de que frente a falta de insumos para que se continue a produção das vacinas, o atraso no calendário pode agravar ainda mais a situação econômica e exigir novos programas de estímulo à renda – o que esbarraria na questão fiscal”, afirma em nota Helena Veronese, economista-chefe da Consulenza

Além do governo federal, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o governador de São Paulo, João Dória, vem tentando viabilizar a entrega dos insumos por parte da China. Mas até agora não houve resultados.

Na bolsa, as incertezas sobre a vacinação no país voltam a pesar, principalmente, em ações do setor aéreo, com os papéis da Embraer (EMBR3), GOL (GOLL4) e Azul (AZUL4) entre as maiores perdas nos primeiros minutos de negociação. Empresas de commodities, por outro lado, ajudam a impulsionar o Ibovespa. Com cerca de 10% de participação no índice, as ações da Vale (VALE3) sobem mais de 2%.

No cenário local, investidores também repercutem a retirada do forward guidance do comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom). O instrumento vinha sendo usado para sinalizar que não haveria elevação de juros tão cedo. Embora tenha mantido a taxa de juros em 2%, na véspera, cresce a pressão para o Copom subir a taxa de juros, devido à recente alta da inflação.

Sem o forward guidance, o caminho para a alta de juros fica praticamente livre. No mercado, a expectativa é de que até o fim do ano, a taxa Selic chegue a 3,25%, com o início do ciclo de alta de juros previsto para o começo do segundo semestre. “A retirada do forward guidance serve como um ponto de atenção ao mercado, que deve dar maior relevância aos dados de inflação nos próximos meses”, afirma Régis Chinchila, analista da Terra Investimentos.

Uma possível alta de juros tende a ser negativo para a bolsa e positivo para o real, tendo em vista que o aumento de rendimento dos títulos públicos aumenta a atratividade perante os investidores estrangeiros e, consequentemente, a entrada de dólares no país. Com investidores se antecipando ao movimento, o dólar se desvaloriza frente ao real pelo segundo dia consecutivo.

“A apreciação do dólar deve ser reduzida à medida que os juros sejam elevados até porque o movimento é contrário nos Estados Unidos, com o Fed sinalizando que irá continuar com os patamares de juros atuais [entre 0% e 0,25%] para manter o estímulo monetário e o Biden estimulando a economia com quase 2 trilhões de dólares. É natural que tenha uma desvalorização do dólar ao longo do ano”, diz Henrique Esteter, analista da Guide.