Ibovespa descola do exterior e sobe com bancos e frigoríficos

Depois de abrir em queda nesta terça-feira, 8, seguindo o movimento das principais bolsas interacionais, o Ibovespa entrou no campo positivo puxado pelas ações de bancos e frigoríficos, que chegam a avançar 6%. No mercado, investidores estrangeiros repercutem a segunda onda de coronavírus nas principais economias do mundo e o risco de um novo pacote de estímulo não conseguir o apoio necessário no Congresso americano.

No cenário interno, as preocupações com a saúde fiscal do país seguem no radar, após uma PEC que flexibiliza o teto de gastos circular entre parlamentares. “O efeito desse episódio foi precificado ontem. O [Márcio] Bittar e o [ministro Paulo] Guedes estancaram. Mas por mais que eles falem, o mercado sabe que se não tiver um corte e uma desindexação dos gastos, o teto será rompido mais cedo ou mais tarde”, afirma. Mas segundo ele, o momento é positivo para a bolsa brasileira em relação às estrangeiras. “A bolsa ficou muito barata em dólar. Então, estamos vendo um fluxo [de estrangeiros] muito importante desde novembro.”

Segundo Pedro Serra, gerente do Research da Ativa Investimentos, essa entrada de estrangeiros deve seguir favorecendo ações com maior liquidez, de blue chips, como Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. “Geralmente, eles entram nessas empresas grandes. É bem característico. Acredito que esse fluxo estrangeiro vai continuar”. Nesta sessão, somente Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3 e PETR4) não sobem, respectivamente pressionadas pelo preço da minério de ferro e do petróleo.

No exterior, investidores seguem atentos às negociações do pacote americano de 908 bilhões de dólares, que encontraram um obstáculo: o líder da maioria republicana do Senado, Mitch McConnell, que voltou a sugerir uma fragmentação dos estímulos. “Abandone a tática de tudo ou nada”, chegou a disparar McConnell sobre os democratas.

Enquanto um pacote de estímulo não sai, a economia americana segue sofrendo os os efeitos de novas medidas de isolamento para conter o coronavírus. De acordo com o New York Times, a média de casos e mortes dos últimos sete dias voltou a superar a máxima de abril, com mais de 200 mortes e 200.000 casos por dia. Na Alemanha, restrições mais duras podem ser adotadas após o Natal, segundo o ministro da Saúde, Jens Spahn.

Na agenda econômica desta terça, o dado mais importante foi do IPCA, divulgado ainda no início da manhã. Principal índice de inflação do país, o IPCA voltou a surpreender analistas do mercado, ficando em 0,89% em novembro ante estimativas de 0,78%. No acumulado de 12 meses, o IPCA foi para 4,31% e furou o centro da meta de inflação de 4%.