Ibovespa supera 104 mil pela 1ª vez desde fevereiro; dólar cai a R$ 5,10

Depois de abrir em leve queda nesta segunda-feira, 7, em linha com o tom de realização de lucros no exterior, o Ibovespa entrou no terreno positivo ainda nos primeiros minutos de pregão, sendo puxado por ações dos grandes bancos. Dando continuidade à sequência de altas, que já dura quatro pregões, o índice superou pela primeira vez desde fevereiro a marca dos 104.000 pontos.

No mercado investidores avaliam como avaliam os efeitos do veto do Supremo Tribunal Federal (STF) à possibilidade de o deputado Rodrigo Maia e o senador Davi Alcolumbre se reelegerem à presidência de suas respectivas casas legislativas. Embora a decisão abra as portas para as incertezas que vêm acompanhadas de novos nomes que assumirão a Câmara e o Senado pelos próximos dois anos, a repercussão tem sido positiva.

Para Jefferson Ruik, diretor de câmbio da Correparti, a decisão foi favorável. “Uma ala do mercado, a qual me incluo, tem visto como positivo, porque o Maia tem sido um entrave para o governo para o andamento de reformas e privatizações. Vai depender de quem assumir. Talvez destravem essa agenda”, comenta.

Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus, também considerou a decisão positiva. “Respeitaram o que devia ser respeitado, que é a Constituição. Isso não tem lado, é bom para o Brasil”, diz. Ele, porém, não considera que o Maia tenha atrapalhando o andamento das pautas econômicas do governo. “Até ajudou. Agora ele vai querer colocar um candidato dele para assumir a presidência da Câmara. E se conseguir, vai ser uma grande derrota para o governo.”

No exterior, investidores seguem atentos às novas ofensivas dos Estados Unidos contra a China. De acordo com a Reuters, o governo americano prepara sanções contra os país asiático por terem desqualificado parlamentares eleitos em Hong Kong. Nesta segunda, Pequim respondeu que se opõe a qualquer tentativa de interferência em assuntos internos. Ainda segundo a Reuters, o Ministério de Relações Exteriores da China disse que pode “adotar contramedidas firmes para resguardar sua soberania e segurança”, caso os EUA insistam em “trilhar o caminho errado”.

No mercado de câmbio, o dólar volta a se desvalorizar contra o real, com a volta de investidores estrangeiros para o Brasil. “O fluxo de estrangeiros vindo para a nossa bolsa tem feito o dólar se desvalorizar. Esse movimento, que começou em novembro, continua agora em dezembro”, diz Ruik