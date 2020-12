Ibovespa tem forte queda e pode voltar a acumular perdas no ano com mutação de coronavírus

O Ibovespa tem perdas expressivas nesta segunda-feira, 21, após a mutação do coronavírus encontrada no sul da Inglaterra levar países da Europa a suspenderem voos para o Reino Unido. Puxado pelas ações da Petrobras (PETR3 e PETR4), o índice chegou a ficar abaixo dos 115.600 pontos nos primeiros negócios do dia, voltando acumular queda no ano. Segundo o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, o novo vírus pode ser até 70% mais contagioso.

Embora a expectativa dos investidores fosse de uma semana mais tranquila, com menor volume de negociação devido à aproximação do feriado de Natal, o mercado aproveita o primeiro dos três dias de pregão antes do feriado para buscar proteção. Em meio ao clima de tensão, o preço do dólar sobe no mundo inteiro. Nesta manhã, o Dxy, que mede o desempenho da moeda americana contra seus pares, tem a maior alta desde setembro, subindo 0,66%. Em países emergentes, a valorização do dólar supera 2% no México, Brasil e na Rússia.

Além do dólar, o mercado também busca títulos do governo americano, considerados os mais seguros do mundo. Inversamente proporcional à demanda, o rendimento do título americano com vencimento em dez anos despenca 4,7%.

Na Europa, que atravessa a segunda onda de coronavírus e deve ter que lidar com a variação do vírus antes do resto do mundo, o índice de ações Stoxx 600 cai 2,59%. Ações de empresas de turismo, que estiveram entre as mais beneficiadas pelos avanços da vacina, chegaram a despencar mais de 10% no continente. No Brasil, os papéis da GOL (GOLL4), Azul (AZUL4) e CVC (CVCB3) estão entre as maiores quedas, com desvalorizações de mais de 4%.

Dependente da retomada econômica, o petróleo também apresenta forte desvalorização neste início de semana. Depois de terem subido mais de 10% no mês impulsionado por notícias sobre vacinas, os petróleos WTI e Brent caem mais de 3%. A queda do preço da commodity pressiona as ações de petroleiras no Brasil, com as ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) e da PetroRio (PRIO3) também com perdas superiores a 3%.

Com o medo de que o fim da pandemia não esteja tão próximo como se esperava, investidores ignoram o tão esperado acordo para a aprovação de mais um pacote de estímulo nos Estados Unidos. Avaliado em 900 bilhões de reais, a injeção fiscal será a segunda maior da história do país, atrás somente do pacote de 2,2 trilhões de dólares lançado em março.

“O mercado ainda não sabe [o efeito da mutação do coronavírus], então se antecipa e coloca o lucro no bolso para fazer caixa para o ano que vem. A bolsa vinha de fortes altas e o fato de a semana ser mais curta contribui com esse movimento maior de queda”, afirma Bruno Musa, sócio da Aqcua Investimentos.