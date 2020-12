Ibovespa sobe e se firma em 118 mil com expectativa de estímulo e vacinas

O Ibovespa sobe nesta quinta-feira, 17, com o avanço de vacinas e a expectativa de novos estímulos abastecendo o bom humor dos investidores no mundo inteiro. Após novas conversas entre republicanos e democratas, nos Estados Unidos, um pacote de 900 bilhões de reais está cada vez mais próximo de se tornar realidade. Já a União Europeia se prepara para iniciar a vacinação em massa ainda neste ano. No mercado de câmbio, o dólar recua e volta a se aproximar da linha dos 5 reais. Acompanhe a cobertura abaixo.

Quer saber onde estão as melhores oportunidades da bolsa? Descubra e invista melhor com a assessoria do BTG Pactual digital

Após Estados Unidos e Reino Unido já terem iniciado seus planos de vacinação, a União Europeia deve começará a vacinar sua população a partir do dia 27, segundo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A Comissão Europeia também firmou um acordo preliminar para a aquisição de até 200 milhões de vacinas da Novavax. Segundo a Bloomberg, a vacina da Pfizer deve receber o apoio da Agência Europeia de Medicamentos já na próxima semana.

Na frente de estímulos, investidores estão cada vez mais otimistas com a possibilidade de republicanos e democratas chegarem a um acordo em breve. De acordo com o New York Times, o líder da maioria republicana do Senado, Mitch McConnell, que já foi um entrave nas negociações, articula dentro do partido para que o pacote seja aprovado. Ainda segundo o jornal, McConnell teria interesse em aprovar a medida visando a manutenção da maioria de seu partido no Senado, tendo em vista que a disputa entre senadores na Georgia foi para o segundo turno. Na véspera, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reafirmou sua política de estímulos por meio de recompra de títulos e sinalizou que poderia ser ainda mais agressivo nas recompras, em caso de desaceleração econômica.

“A manutenção da postura expansionista do Federal Reserve e um possível pacote de 900 bilhões de dólares nos Estados Unidos deixam o mercado otimista com a perspectiva de recuperação do PIB global em 2021”, afirma Bruno Musa, sócio da Monte Bravo Investimentos.

Nesta quinta, os dados semanais de pedidos de seguro desemprego nos Estados Unidos voltaram a superar as estimativas do mercado, ficando em 885.000 contra a estimativa de 800.000. Esta foi a segunda semana consecutiva de alta do indicador. O crescimento do número de pedidos de seguro desemprego ocorre em meio a novas medidas de isolamento para conter a segunda onda de coronavírus. Embora negativo, os dados reforçam as expectativas de novos estímulos no país.