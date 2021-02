Ibovespa sobe com exterior e possível vitória do governo no Congresso; Itaú avança antes de balanço

O Ibovespa sobe nesta segunda-feira, 1, se recuperando das últimas três semanas de perdas. O movimento ocorre em linha com as principais bolsas internacionais, que também se recuperam, repercutindo a ampliação do fornecimento de vacinas da AstraZeneca à União Europeia. No Brasil, as atenções se voltam à disputa pelas presidências da Câmara e do Senado.

O favoritismo de Rodrigo Pacheco no Senado e de Arthur Lira na Câmara dão algum otimismo às negociações do dia. Para investidores, o fato de terem o apoio do governo pode facilitar o avanço da agenda do ministro Paulo Guedes, além de diminuir os ruídos políticos entre Congresso e Planalto. A decisão do Senado está prevista para sair ainda no período da tarde, enquanto a da Câmara deve ficar para o fim desta noite.

Refletindo o otimismo sobre a possibilidade de vitória de Pacheco e Lira, as ações da Eletrobras (ELET6/ELET3) lideram as altas do Ibovespa, chegando a subir mais 5%. Na semana passada, as ações da companhia sofreram fortes perdas, após o pedido de renúncia do presidente Wilson Ferreira Jr. por não ver chance de privatização no curto prazo.

A vitória de candidatos do governo, contudo, dá alguma esperança aos investidores. No ano passado, Guedes chegou a afirmar que a culpa de a empresa não ter sido privatizada era de Rodrigo Maia, que deixa o cargo de presidente da Câmara.

“Com a ala do governo favorita para ganhar a presidência da Câmara e do Senado, o mercado entende que há maior chance de aprovação de reformas e de privatizações. E o governo sempre deixou claro que a Eletrobras é primeira empresa a ser privatizada.”, comenta Gustavo Bertotti, economista da Messem. Segundo ele, o anúncio de dividendos, de 2 reais por ação, também contribui para a alta dos papéis da companhia.

Além da decisão em Brasília, investidores aguardam pelo balanço do Itaú (ITUB4), que será divulgado após o encerramento do pregão. O banco será o primeiro entre os grandes a apresentar o resultado do quarto trimestre. Bradesco (BBDC3/BBDC4) e Santander (SANB11) apresentam seus balanços ainda nesta semana, enquanto o do Banco do Brasil (BBAS3) está previsto para o próximo dia 11.

A horas da divulgação do resultado, os papéis do Itaú são destaque, subindo mais de 3% e contribuindo para a alta do Ibovespa. Banco do Brasil, Santander e Bradesco também avançam nos primeiros negócios desta segunda.

No radar, também segue a greve dos caminhoneiros iniciada nesta segunda. No entanto, a baixa adesão em relação à greve de 2018 tem causado pouca preocupação no mercado. Organizado em resposta ao aumento do preço do diesel nas refinarias, a greve pode ter impactos diretos nas ações da Petrobras, caso o governo resolva interferir na política da companhia. Até agora, no entanto, o governo cogitou apenas reduzir a alíquota do PIS/Cofins – mas voltou atrás.

Na bolsa, a sessão marca a estreia da Espaçolaser (ESPA3), que levantou 2,6 bilhões de reais em oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). O preço por ação saiu no meio da faixa indicativa, a 17,90 reais. Os papéis da empresa sobem cerca de 4% em seu primeiro pregão.