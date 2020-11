Ibovespa vira para alta com Vale e bate 107 mil pela 1ª vez desde março

Depois cair nas primeiras horas do pregão desta terça-feira, 17, o Ibovespa entrou no campo positivo puxado pela valorização das ações da Vale (VALE3), que avançam na esteira da apreciação do minério de ferro.. Acompanhe a cobertura abaixo.

Apesar da alta no mercado brasileiro, as principais bolsas internacionais seguem em queda, com parte dos investidores realizando lucros, após índices americanos renovarem o recorde histórico no início da semana. Aumento dos casos de coronavírus nos Estados Unidos também preocupa, com novas medidas de isolamento sendo adotadas por governos estaduais e municipais.

No mercado de câmbio, o dólar se desvaloriza frente ao real, com esperanças de que o Banco Central atue para aliviar os impactos da compra de dólares de fim de ano. “O BC assumiu que vai dar liquidez, então isso ajudou um pouco o real. E também está tendo fluxo positivo para o Brasil”, afirma Vanei Nagem, analista de Câmbio da Terra Investimentos.