A caminho de 7ª alta semanal, Ibovespa sobe e se aproxima de recorde

Depois de oscilar entre ganhos e perdas nos primeiros negócios desta sexta-feira, 18, o Ibovespa começa a se firmar no campo positivo, a caminho da sétima alta semanal consecutiva. Desde novembro, quando iniciou a sequência positiva, o Ibovespa subiu cerca de 25%, se aproximando do recorde de 119.527,63 pontos, alcançado em 23 de janeiro. Na máxima intradia, o índice voltou a superar os 119.000 pontos pelo segundo dia seguido.

Apesar da extensão do rali, o clima no mercado é de cautela. Internamente, investidores focam as atenções em Brasília, após o presidente da Câmara Rodrigo Maia colocar para esta sexta a votação da medida provisória que prorroga o auxílio emergencial. Nela também foi incluída o 13º do Bolsa Família. A inclusão ocorreu após o presidente Jair Bolsonaro acusar Maia de ter inviabilizado a 13ª parcela, que foi uma de suas promessas de campanha. Maia o acusou de “mentiroso”.

“Isso estressa o mercado financeiro, porque é mais um risco para o fiscal. O mercado já comemorou o que tinha que comemorar e agora o momento é de realização de lucros. O atrito do governo com o Maia só contribui para essa realização”, afirma Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus.

Parte do movimento positivo do índice é impulsionado pela valorização do dólar, que ajuda a impulsionar ações de empresas exportadoras, como mineradoras, frigoríficos e empresas de papel e celulose. Por outro lado, algumas das ações que mais se beneficiaram com o rali da vacina, como as da Gol (GOLL4) e CVC (CVCB3), passam por realização de lucros.

No cenário internacional, o movimento de alta é contido, após a guerra comercial entre China e Estados Unidos voltar a dar as caras no mercado. Segundo a Reuters, o governo americano deve adicionar 80 companhias chinesas na chamada lista negra, o que dificultaria a atração de investimentos e negócios com empresas do país. No exterior, os principais índices de ações apresentam altas contidas, ainda na esteira de vacinas e alguma expectativa de estímulos.

“A disputa comercial entre EUA e China voltará a ser o principal tópico do mercado mundial, após as vacinações contra o coronavírus. Com toda certeza, a inclusão de 80 empresas chinesas na lista negra americana agravaria a disputa”, diz Victor Faleiros, sócio e líder da mesa de renda variável da BlueTrade.

Também segue no radar do mercado a aprovação da vacina da Moderna por um painel de especialistas consultados pela Food and Drug Administration (FDA), espécie de Anvisa americana. Em sua conta no Twitter, o presidente Donald Trump afirmou que a vacina recebeu o sinal verde e começará a ser distribuída “imediatamente”. Nos Estados Unidos, a vacinação começou nesta semana, após a vacina da Pfizer ser aprovada para uso emergencial.

Nesta sexta, porém, investidores estão menos confinantes sobre a possibilidade de o pacote americano de 900 bilhões de dólares ser aprovado. Após lideres democratas e republicanos chegarem próximos a um acordo nesta semana, a atuação do Federal Reserve (Fed) entrou nas conversas, se mostrando um obstáculo para um entendimento entre os dois partidos. Enquanto republicanos tentam impedir que o Fed renove linhas de crédito emergenciais que irão expirar no fim deste ano, democratas os acusam de ferir a independência do banco central americano.

Para os últimos pregões do ano, a expectativa é de que o volume negociado na bolsa diminua. “O ritmo do mercado tende a cair nas próximas duas semanas até o fim do ano. A agenda econômica será fraca, sem grandes gatilhos para as bolsas. O que pode impulsionar é a aprovação do pacote de estímulo nos Estados Unidos. De resto, é natural um tom maior de cautela e realização”, comenta Gustavo Bertotti, economista da Messem.