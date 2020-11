Ibovespa abre em queda e perde os 110 mil pontos antes de Caged

O Ibovespa abriu em queda nesta quinta-feira, 26, com os investidores realizando lucros, após o índice fechar pela primeira vez acima dos 110.000 pontos desde meados de fevereiro. Mas, a marca foi perdida já nos primeiros minutos de negociação.. Acompanhe a cobertura abaixo.

Com o mercado americano praticamente inativo devido ao feriado de Ação de Graças, é esperado um pregão de baixa liquidez. No radar dos investidores estão os dados do Caged referentes ao mês de outubro, que serão divulgados somente às 16h.

A mediana das expectativas do mercado compilada pela Bloomberg é de que o Caged revele criação de 220.000 empregos formais. Caso confirmada a estimativa, o dado será o quarto mês consecutivo de recuperação do mercado de trabalho formal. Por outro lado, representará uma desaceleração, tendo em vista que os dados de setembro apontaram para a criação de 313.564 empregos.

Ao menos o ministro da Economia, Paulo Guedes, está otimista com os dados que serão revelados nesta tarde. “Tivemos Caged positivo nos últimos meses e amanhã tem mais”, disse o ministro em encontro com investidores na quarta-feira, 25.

“Com o feriado nos Estados Unidos, a expectativa é de que o volume negociado seja mais fraco. Não acredito que deva ter grandes movimentações na bolsa. Vínhamos em uma sequência de altas nos últimos dias, então faz sentido uma pequena realização”, comenta Henrique Esteter, analista da Guide Investimentos. “Os dados do Caged sempre são importantes, mas não acredito que seja um driver para uma variação mais forte tendo em vista o cenário internacional.”

Sem grandes motivadores no mercado internacional, as bolsas da Europa passam por uma leve queda, enquanto os índices futuros americanos apresentam uma leve recuperação, após o Dow Jones e o S&P 500, que vinham de máximas históricas, caírem com alguma realização de lucros na véspera. Embora o mercado de futuros siga aberto nos Estados Unidos, o à vista só deve voltar ao normal na próxima semana, tendo em vista que seguirá fechado hoje e fechará mais cedo amanhã.

No mercado de câmbio, o dólar se valoriza contra maioria das moedas emergentes, inclusive o real. “O mercado está meio vazio hoje devido ao feriado nos Estados Unidos. Realmente, não está tendo nada. Tem um pouco de fluxo saindo, mas o mercado de dólar está bem pequeno hoje. Qualquer operaçãozinha pode levar o dólar para qualquer lado. “, comenta Vanei Nagem, analista de câmbio da Terra Investimentos.