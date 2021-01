Ibovespa cai e caminha para 6º pregão de perdas; Cielo dispara 9%

O Ibovespa recua nesta quarta-feira, 27, em linha com o mercado internacional. No cenário local, temores fiscais seguem no radar dos investidores. Caso o Ibovespa volte a fechar em queda, este será o sexto pregão consecutivo de perdas.

“O maior isolamento da população somada a todas as questões da política interna tem pressionado muito a bolsa brasileira. Nossa bolsa já tinha virado na semana passada, com a possibilidade de novos auxílios, interferência do governo em estatais. Lá fora, as bolsas vinham com espaço para realização, com o S&P 500 e Nasdaq em máximas históricas no começo desta semana. Então, é natural que nossa bolsa não consiga se segurar aqui”, avalia Henrique Esteter, analista da Guide

Na bolsa, as ações da Cielo (CIEL3) lideram as altas do Ibovespa, chegando a subir 9%, após seu balanço agradar investidores. Primeira empresa brasileira a apresentar resultados do quarto trimestre, a companhia registrou 298,2 milhões de reais de lucro líquido – 34,7% superior ao registrado no mesmo período de 2019 e 197% maior que o do terceiro trimestre.

Por outro lado, as ações da Vale (VALE3) puxam o Ibovespa para baixo, com queda de mais de 3%. Sozinha, a empresa 12,15% do índice. Siderúrgicas também apresentam fortes quedas nesta sessão, com Usiminas (USIM5) e Gerdau (GGBR4) entre as maiores quedas.

“Temos vistos novos isolamentos na China, que é o principal polo para a retomada do setor. Há incertezas se a demanda [por minério de ferro] continuará alta nos próximos meses. Muitos investidores também vinham com espaço para realizar lucros. Então, quando tem esse viés mais negativo, aproveitam para colocar o lucro no bolso”, avalia Esteter.

Entre as principais bolsas internacionais, a de Frankfurt se destaca negativamente, com queda superior a 1,5%, após o indicador do nível de confiança do consumidor sair abaixo do esperado na Alemanha. O mesmo ocorreu na França, onde o índice CAC 40 recua mais de 1%. Nos Estados Unidos, as bolsas caem cerca de 1%.

O tom negativo também predomina no mercado de câmbio. Com investidores buscando proteção em dólar, a moeda americana se valoriza contra todas as principais moedas emergentes, inclusive o real, que teve a melhor performance do mundo na véspera.

Sobre a decisão de juros nos Estados Unidos manutenção da taxa entre 0% e 0,25% é dada como certa. Mas há grandes expectativas para o que Powell irá dizer. Esta será a primeira coletiva pós-reunião do Fomc (equivalente ao Copom brasileiro) com Biden como presidente.

Na última, Powell voltou a alertar sobre os riscos da pandemia à economia americana. Desde então, os pedidos de seguro desemprego atingiram os maiores patamares desde agosto, enquanto o relatório de empregos não-agrícolas, o payroll, revelou a primeira queda dos postos de trabalho desde abril.