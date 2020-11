Ibovespa futuro abre em queda com realização de lucros e foco em 2ª onda

O Ibovespa futuro abriu em queda nesta segunda-feira, 30, com parte dos investidores realizando lucros, após o forte rali das últimas quatro semanas. Com alta de mais de 17% acumulada em novembro, o índice à vista pode ter o melhor desempenho mensal desde 1999, superando os 17,92% de valorização de outubro de 2002. Acompanhe a cobertura abaixo.

Movimento semelhante ocorre nas principais bolsas de valores, que também passam por leves desvalorizações antes do encerramento do mês. Nos Estados Unidos, onde o Dow Jones vinha com a maior alta mensal desde o 1986, os índices futuros recuam, com exceção do Nasdaq. Na Europa, as bolsas oscilam entre leves quedas e altas.

Além de alguma realização de lucros, também pesam negativamente o aumento de casos de coronavírus no mundo e os últimos ataques do presidente Donald Trump contra a China. Segundo informações da agência Reuters, o governo americano se prepara para colocar a empresa chinesa de chips eletrônicos SMIC e a petroleira CNOOC na lista de empresas não confiáveis, o que deve dificultar a atração de investimentos por parte de investidores americanos.

Na frente sanitária, o crescimentos do número de infecções diárias na Ásia volta a preocupar, após o Japão registrar recorde de novos casos. Em Hong Kong, as novas infecções estão novamente acima de 100 pela primeira vez desde agosto.

Em meio ao cenário negativo, os índices de gerente de compras (PMIs) que saíram acima das expectativas na China ficaram praticamente ofuscados. Em mais uma demonstração da forte recuperação chinesa, o PMI industrial ficou em 52,1 pontos, acima dos 50 pontos que delimitam a expansão da contração da atividade e maior que a projeção de 51,5 pontos. O PMI composto e o de não-manufatura ficaram em 55,7 pontos e 56,4 pontos, respectivamente.

Mas apesar do clima desfavorável para as bolsas de valores, no mercado de câmbio, o dólar se desvaloriza frente a seus pares e é negociado de forma mista contra moedas emergentes, recuando contra o real a lira turca e subindo perante o peso mexicano, rublo russo e a rúpia indiana.