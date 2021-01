Ibovespa recua com temores sobre movimentos especulativos

O Ibovespa abriu em queda nesta sexta-feira, 29, com incertezas com os recentes especulações envolvendo pessoas físicas e com a possibilidade de haver greve de caminhoneiros no início da próxima semana. Ritmo de vacinação contra a covid-19 e eleições para a presidência do Senado e da Câmara seguem no radar.

No mercado americano, ações da Gamestop e AMC disparam no pré-mercado, após fortes perdas no último pregão, quando a corretora de varejo Robinhood bloqueou operações de compra envolvendo esses ativos. No ano, a alta da Gamestop chegou a se aproximar de 2.000%, enquanto a da AMC a superar 800%. A forte valorização é motivada por pequenos investidores que buscam fazer com que fundos com posições vendidas tenham que fundos com posições vendidas tenham que fechar a operação, comprando os papéis por preços muito mais altos.

No Brasil movimento semelhante é organizado por um grupo no Telegram, que busca alavancar as ações do IRBNa última sessão, as ações da companhia subiram 17,82% liderando as altas do Ibovespa. Desde a manhã de quinta-feira, 28, o grupo formado para alavancar os papéis da resseguradora cresceu mais de 400%, passando de menos de 7.000 pessoas para quase 38.000 pessoas.

“Eu vejo como um movimento ruim para o mercado financeiro. Especular faz parte do mercado. A atuação do day trade, por exemplo, dá liquidez . Mas manipulação de preço é uma coisa bem diferente”, diz Régis Chinchila, analista da Terra.

Na bolsa, as principais ações do Ibovespa são negociadas em queda. Com o maior peso do índice, os papéis da Vale (VALE3) caem cerca de 2%, puxando o mercado para baixo. Papéis dos grandes bancos e da Petrobras (PETR3/PETR4) caem mais de 1%.

Com o cenário atípico, nem mesmo dados positivos da economia das duas principais economias da Zona do Euro foram suficientes para inverter a direção das bolsas. Na França, o PIB do quarto trimestre teve queda de 1,4% ante perdas esperadas de 4%. Já a Alemanha fechou 2020 com queda de 2,9% do PIB contra expectativa de 3,4% de contração.

Apesar do cenário negativo nas bolsas, o dólar se desvaloriza frente às principais moedas emergentes. Contra o real, contudo, a moeda oscila entre perdas e ganhos em meio à “briga da ptax” de fim de mês, que servirá de referência para contratos em dólar. Enquanto os investidores vendidos em dólar buscam uma depreciação da moeda, os comprados buscam maximizar seus ganhos com sua valorização.