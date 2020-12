Ibovespa futuro abre em queda após bater maior pontuação desde fevereiro

O Ibovespa futuro abriu em queda nesta quarta-feira, 2, acompanhando o tom de cautela dos mercados internacionais, após os principais índices das bolsas americanas – referência para o mercado mundial – baterem recorde de fechamento no último pregão. No Brasil, o Ibovespa encerrou a sessão anterior na maior pontuação desde fevereiro, em 111.399 pontos. Acompanhe a cobertura abaixo.

Também contribuem para a realização de lucros no mercado a possibilidade de não haver um acordo pós-Brexit e a declaração de Joe Biden de que não pretende tirar as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump sobre a China.

Em entrevista ao editorialista do New York Times Thomas L. Friedman, Joe Biden disse que irá lutar “como um inferno” para a atração de investimentos na “América primeiro” e que não irá remover as tarifas adicionais de 25% sobre metade dos produtos importados da China. As declarações, que chegam a se assemelhar às de Trump, sinalizam que a guerra comercial entre as duas maiores potências está longe de um final. “Não vou fazer nenhuma mudança imediata, e o mesmo se aplica às tarifas. Eu não vou prejudicar minhas opções”, afirmou Biden.

Embora o mercado esperasse uma postura mais sólida de Biden em relação ao comércio internacional, as declarações não chegam a ser contraditórias, tendo em vista que as ofensivas contra o país asiático vinham recebendo apoio do Congresso americano, inclusive de parlamentares democratas.

Já as preocupações em torno do pós-Brexit se devem às recentes declarações de Michel Barnier, responsável da União Europeia pelas negociações com o Reino Unido. Segundo a Bloomberg, o político europeu admitiu em uma reunião fechada realizada nesta quarta-feira, que as chances de um acordo são pequenas devido a divergências pontuais.

Em meio ao tom de cautela, o anúncio feito pelo Reino Unido de que a vacina da Pfizer foi autorizada e que a vacinação começará já na próxima semana ganha espaço apenas secundário nas mesas de negociação.

O país, que engloba Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales, será o primeiro do Ocidente a iniciar a vacinação em massa. Até agora, somente a Rússia começou o processo. Nos Estados Unidos, as vacinas deem começar a ser distribuídas daqui a duas semanas, segundo o vice-presidente Mike Pence.

No radar econômico, as atenções devem se voltar para o ADP, saíra por volta das 10h15. O dado, que mede a variação dos empregos privados nos Estados Unidos também conhecido como “prévia do payroll” – tido pelo mercado como o principal dado econômico do mundo – que será divulgado na sexta-feira, 4.

No Brasil, o IBGE divulgou nesta manhã os dados de produção industrial, que ficaram abaixo das expectativas. Na comparação mensal, a produção industrial 1,1% ante alta esperada de 1,4%.