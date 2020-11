Ibovespa futuro abre em queda antes de dados americanos

O Ibovespa futuro abriu em queda nesta quarta-feira, 25, acompanhando o tom de cautela dos mercados internacionais, depois de ter encerrado o último pregão na maior pontuação em nove meses, próximo dos 110.000 pontos. Nos Estados Unidos, onde o Dow Jones e o S&P 500 vêm de máximas históricas, os índices futuros oscilam entre os terrenos positivo e negativo. Já as principais bolsas da Europa têm leves perdas. Acompanhe a cobertura abaixo.

Enquanto aproveitam a falta de notícias para realizarem lucros do recente rali, investidores aguardam uma série de dados da maior economia do mundo. Ainda nesta manhã, serão divulgados a primeira revisão do PIB americano do terceiro trimestre, vendas de imóveis novos, pedidos de bens duráveis e os pedidos semanais de seguro desemprego. Como quinta-feira, 26, terá o feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, dados que normalmente são divulgados na quinta, foram antecipados.

Em meio ao clima de cautela, o dólar tem movimento semelhante aos das bolsas no mundo. Enquanto o índice Dxy, que mede o desempenho da moeda americana contra seus pares permanece próximo da estabilidade. Contra divisas emergentes, o dólar segue sem direção definida, subindo perante o rublo russo e o peso mexicano, mas recuando frente ao real e à rúpia indiana.

