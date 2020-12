Ibovespa vira para queda com volta de temores fiscais

Depois de abrir em leve alta, acompanhando o cenário externo positivo, o Ibovespa perdeu força e entrou no terreno negativo após cerca de uma hora de pregão. No radar dos investidores estão falas do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que afirmou que o governo não tem mais interesse em votar corte de gastos e que o ministro Paulo Guedes está isolado. Em lado oposto ao governo na disputa pela presidência da Câmara, que será desocupada em janeiro, Maia também disparou contra o ministro da Saúde, o qual se referiu como “desastre” para o país. Acompanhe a cobertura abaixo.

Como a política afeta seus investimentos? Descubra e invista melhor com a assessoria do BTG Pactual digital

No exterior, investidores seguem otimistas com a possibilidade de o Congresso americano chegar a um acordo sobre o pacote de estímulo. Na véspera, líderes dos partidos Republicano e Democrata se reuniram para discutir detalhes da medida. Após a reunião, o senador Mitch McConnell, líder da maioria republicana do Senado, afirmou que as conversas foram produtivas. Chuck Schumer, líder da minoria democrata do Senado, também sinalizou avanços. “Espero que possamos chegar a um acordo em breve”, disse ao Politico.

Menor do que o pacote de mais de 2 trilhões de dólares sugerido por democratas antes das eleições, pelos termos atuais, o incentivo deve girar em torno de 750 bilhões de dólares, sendo parte do montante destinado a programas de auxílio a desempregados e de empréstimos a pequenas empresas. A expectativa é de que o estímulo seja aprovado ainda neste ano. Nos Estados Unidos, os índices futuros avançam, indicando uma abertura em níveis recordes em Nasdaq, enquanto as bolsas sobem na Europa.

Dados da economia europeia também reforçam o tom positivo dos mercados. Mesmo em meio à segunda onda de coronavírus, os índices de gerente de compras (PMIs) de dezembro vieram acima das expectativas no continente. Na Zona do Euro, o PMI industrial ficou em 55,5 pontos, acima da linha dos 50 pontos que delimitam a expansão da contração da atividade e superior aos 53 pontos estimados. Na Alemanha, o PMI industrial ficou ainda maior, em 58,6 pontos. Por outro lado, mesmo que acima do esperado, o PMI de serviços mostrou alguma fragilidade, ficando em 47,3 pontos. No país, novas medidas de isolamento foram retomadas para frear a propagação do vírus.

No radar dos investidores também está a decisão de juros dos Estados Unidos, que será anunciada às 16h. Enquanto a manutenção do intervalo entre 0% e 0,25% é dada como certa, o pronunciamento do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, é bastante aguardado. Parte do mercado acredita em algum sinal de novos estímulo por meio de aumento da recompra de títulos, embora outra descarte a possibilidade. Por outro lado, mesmo sem novos estímulos por parte do Fed, Powell deve voltar a falar da necessidade de aprovação de um pacote fiscal para impulsionar a retomada do mercado de trabalho americano.

No cenário local, Brasília deve receber as atenções dos investidores, com a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. De forma excepcional, o texto irá a votação antes de passar pela Comissão Mista de Orçamento e será avaliado diretamente em Plenário por deputados e senadores. No governo, a expectativa é de que a LDO seja aprovada sem grandes complicações.

Mas apesar do tom positivo nas bolsas de valores, no câmbio, o dólar é negociado de forma mista contra moedas emergentes, perdendo força frente ao peso mexicano e à lira turca, mas ganhando perante o rublo russo e a rúpia indiana. No Brasil, a moeda americana volta a subir.

“Hoje tem a votação da LDO, então o mercado fica um pouco com pé atrás, apesar das expectativas serem positivas para a aprovação. Esse dólar em alta também reflete as remessas de lucros e dividendos corporativos para o exterior. Ontem, isso já tinha pressionado a moeda e volta a pressionar hoje”, comenta Jefferson Ruik, diretor de câmbio da Correparti.