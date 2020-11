Ibovespa futuro abre em leve alta na contramão do cenário externo

O Ibovespa futuro abriu em leve alta nesta quinta-feira, 19, na contramão dos mercados internacionais, enquanto investidores estrangeiros mantêm o tom de cautela, após medidas para conter o avanço do coronavírus serem retomadas nos Estados Unidos. No país, o número de mortes pela doença já supera 250.000. Acompanhe a cobertura abaixo.

Em Nova York, escolas voltaram a ser fechadas nesta quinta, após a cidade ter sido a primeira entre as maiores do país a reabri-las. O isolamento social também foi reforçado em outras metrópoles americanas, como San Francisco e Chicago.

Entre os investidores, o medo é de a retomada das quarentenas atrase ou até mesmo retarde a recuperação da maior economia do mundo. Nesta quinta, o mercado deve olhar com atenção para os pedidos semanais de seguro desemprego, que têm sido o principal termômetro para avaliar os impactos econômicos de curto prazo causados pela pandemia. A divulgação do indicador está prevista para às 10h30.

No exterior, as principais bolsas de valores recuam, estendendo as perdas da véspera. A busca por proteção também é observada no mercado de câmbio, onde investidores correm para comprar dólares, fazendo o preço da moeda aumentar no mundo.

Entre as principais moedas emergentes, somente a lira turca apresenta valorização acentuada – o que só está sendo possível graças à forte elevação de juros promovida pelo Banco Central turco. Em decisão desta quinta, o BC local elevou a taxa básica de juros de 10,25% ao ano para 15% ao ano – 13 pontos percentuais acima do praticado no Brasil. Apesar do risco de se investir no país euroasiático, a alto rendimento dos títulos do país tem atraído fluxo de capital para o país, apreciando a moeda local.