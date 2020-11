Ibovespa futuro abre em alta seguindo exterior, com progresso das vacinas

O Ibovespa futuro registrava alta de 0,33% às 9h21, desta quarta-feira, 18, cotado em 107.248 pontos, seguindo o bom humor dos mercados internacionais, com notícias sobre avanços de vacinas contra covid-19. Segundo a revista científica britânica Lancet, a chinesa CoronaVac oferece resposta imune dentro de 28 dias em 97% dos casos. Nos Estados Unidos, a Pfizer busca aprovação para uso emergencial da vacina. O dólar futuro reverte alta da abertura e cai 0,66%, a 5,301 reais.

Também há expectativas de que o Federal Reserve possa agir para ajudar a economia por meio de aquisição de Treasuries, enquanto fica cada vez mais distante uma possibilidade de acordo ainda este ano entre republicanos e democratas para aprovação de um pacote fiscal por lá. Os principais índices acionários futuros americanos operavam no positivo. Os futuros do Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq subiam 0,40%, 0,27% e 0,15% neste momento, respectivamente.

Ainda na maior economia do mundo, o presidente Donald Trump tem enfrentado dificuldade para conseguir aprovar o nome de sua candidata ao Conselho do Federal Reserve, Judy Shelton. Considerada pela imprensa americana uma trumpista fiel, sua nomeação foi anunciada pelo presidente americano há 16 meses, mas não conseguiu avançar na votação final no Senado americano nesta terça. Além da oposição democrata, seu nome é rechaçado também por parte dos senadores republicanos.

Na Europa, o índice pan-europeu Stoxx 600 registrava alta de 0,31%. O DAX, da Alemanha, marcava ganhos de 0,27%, e o FTSE MIB, da Itália, avançava 0,60%.

Por aqui, ainda tem vencimento de opções sobre Ibovespa nesta quarta, o que pode trazer volatilidade ao mercado.

Nesta manhã, a B3 informou que terá pregão em feriados municipais a partir de 2022. Segundo a Bolsa, a decisão alinha o funcionamento da B3 ao das principais bolsas de valores mundiais, com fechamento apenas em feriados nacionais. Com a decisão, em 2022, haverá pregão em 25 de janeiro; os feriados de 9 de julho e 20 de novembro cairão no fim de semana. Em 2021, nada muda e pregão estará fechado nos feriados municipais de São Paulo.