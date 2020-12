Ibovespa sobe 87% desde a menor pontuação de março e zera perdas do ano

Vindo de seis altas semanais consecutivas, o Ibovespa voltou a subir nesta segunda-feira, 14, zerando as perdas do ano ainda nos primeiros negócios do dia. Somente desde o início de novembro, o índice acumula alta de 23%, sendo de 87% desde a menor pontuação intradia de março. A forte valorização se deu, principalmente, na esteira de notícias de vacinas, que elevaram o apetite por risco de investidores globais e aumentaram as apostas em mercados emergentes. E nesse processo, a bolsa brasileira – que, em dólar, estava entre as mais depreciadas do mundo – foi uma das que mais se beneficiaram, chegando a registrar entrada de 33 bilhões de reais capital estrangeiro em um único mês. Acompanhe a cobertura.

Nesta segunda, a alta do Ibovespa ocorre em linha com os principais índices internacionais, que avançam na esperança de novos estímulos americanos. O início da vacinação nos Estados Unidos e o fato de as negociações para um acordo pós-Brexit seguirem vivas também contribuem para o tom positivo dos mercados.

Nos Estados Unidos, a vacinação em massa começa nesta segunda, após a vacina da Pfizer ser autorizada pela FDA (espécie de Anvisa americana) na sexta-feira, 11. Até então, somente a Rússia e o Reino Unido tinham dado início à aplicação de vacinas. A expectativa é de que a FDA também aprove a vacina da Modena ainda nesta semana.

Em meio ao otimismo, investidores ignoram as novas medidas de isolamento adotadas na Alemanha, que fechou escolas e comércios não essenciais até 10 de janeiro para conter a segunda onda. Neste início de semana, o próprio índice alemão DAX avança mais de 1%.

Isso porque, na Europa, investidores, contrários a um Brexit sem acordo, comemoram a decisão do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, de seguirem com as negociações. O prazo final para um acordo havia sido estipulado para o último domingo. Como consequência, a libra esterlina dispara mais de 1,5% contra o dólar nesta manhã.

O dólar também segue em trajetória de queda no Brasil, se aproximando dos 5 reais. No exterior, a moeda americana é negociado de forma mista contra outras divisas emergentes, se apreciando contra o rublo russo e a lira turca e perdendo valor frente ao peso mexicano e à rúpia indiana.

Dados econômicos

Nesta manhã, o Banco Central divulgou o IBC-Br de outubro. Conhecido como “prévia do PIB”, o indicador apontou para um crescimento mensal de 0,86%, ficando abaixo das estimativas de 1% de alta. Na Zona do Euro, por outro lado, a produção industrial superou as expectativas de mercado, crescendo 2,1% em outubro ante os 2% esperados. Na comparação anual, contração foi 3,8%.