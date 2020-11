Ibovespa sobe com foco em vacinas; Carrefour lidera perdas após protestos

O Ibovespa sobe nesta segunda-feira, 23, com o noticiário sobre avanços de potenciais vacinas contra o coronavírus impulsionando a busca por ativos de risco. Mas, mesmo com o clima positivo, as ações do Carrefour chegam a cair 5% e lideram as quedas do Ibovespa. No fim de semana, a rede de supermercados enfrentou uma onda de protestos motivada pelo assassinato de um cliente negro por seguranças contratados pela empresa. A morte ocorreu na véspera do dia da Consciência Negra e dentro da uma de suas lojas do Rio Grande do Sul. Acompanhe a cobertura abaixo.

Entre os principais motivadores para a alta nas bolsas de valores do mundo inteiro está o anúncio da farmacêutica AstraZeneca sobre a eficácia de sua vacina contra o coronavírus. Também está no radar dos investidores o anúncio de que a agência reguladora dos Estados Unidos (FDA) deve decidir sobre a autorização emergencial da vacina da Pfizer a partir do próximo dia 10.

Com a avanços no desenvolvimento e regulamentação de vacinas, investidores dão continuidade à rotação de posições, buscando ações de empresas que mais sofreram com a pandemia e reduzindo exposição em papéis de tecnologia, beneficiados pelos períodos de isolamento. No mercado de câmbio, o dólar perde força contra divisas desenvolvidas e emergentes.

Além do otimismo sobre a vacina, também estão no radar os índices de gerente de compras (PMIs) da Europa, que vieram, de forma geral, melhores do que se esperava. Na Zona do Euro, o PMI industrial ficou em 53,6 pontos, acima dos 50 pontos que delimitam a expansão da contração da atividade e superior aos 53 pontos estimado por economistas. No continente, o destaque ficou com o PMI industrial da Alemanha que marcou 57,9 pontos. Assim como na Europa, os PMIs saíram acima das expectativas nos Estados Unidos. Por lá, o PMI do setor de serviços ficou em 57,7 pontos e o industrial, em 56,7 pontos.

No cenário interno, o Boletim Focus mostrou que o mercado reduziu a perspectiva de contração do PIB de 2020 de 4,66% para 4,55%. Por outro lado, o mercado revisou a expectativa da taxa Selic de 2021 de 2,75% para 3%, assim como o IPCA esperado para o fim deste ano de 3,25% para 3,45%.