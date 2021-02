Ibovespa retoma os 119 mil com expectativa de estímulos e vitória de Lira

O Ibovespa sobe nesta terça-feira, 2, acompanhando as bolsas internacionais, que sobem na esperança de que um novo pacote fiscal seja aprovado nos Estados Unidos. Na noite de ontem, o presidente Joe Biden se encontrou com dez senadores republicanos e ambos os lados afirmaram que as conversas foram “produtivas”.

No mercado local, o bom humor é potencializado pela vitória dos candidatos do governo na disputa pelas presidências da Câmara e do Senado. A expectativa é de que, com Arthur Lira na Câmara e Rodrigo Pacheco no Senado, o governo tenha mais facilidade em aprovar pautas econômicas, como reformas e até privatizações. Com perspectivas de que o governo saísse vitorioso dessa disputa, os papéis da Eletrobras (ELET3/ELET6) voltam a liderar as altas do Ibovespa, subindo mais de 3%. Na última sessão, a valorização chegou a 9%.

Para André Perfeito, economista-chefe da Necton, o resultado “deve reafirmar certo viés fiscalista nas casas legislativas”. Ele, contudo, não vê um caminho fácil para o governo e afirma que as incertezas fiscais persistem. “Ainda persistem dúvidas quanto ao trâmite de reformas macro bem como o respeito ao teto dos gastos num ambiente dominado pela agenda da pandemia e de mais gastos com o auxílio emergencial”, diz em nota.

O tom positivo também dita os negócios no mercado de câmbio, com investidores desmontando posições defensivas em dólar e levando a moeda americana a se depreciar contra as principais divisas emergentes. No Brasil, o dólar caminha para o segundo pregão de queda, após subir 5,51% em janeiro.

Em meio à expectativa de mais estímulos na principal economia do mundo, o petróleo Brent se valoriza mais de 2% nesta manhã, favorecendo as ações da Petrobras (PETR3/PETR4), que chegam a subir 5%. Nesta terça, a companhia ainda deve divulgar seu relatório de produção e vendas.

Por outro lado, a queda de 3% do minério de ferro na China pressiona os papéis da Vale (VALE3), que recuam cerca de 2,5%, entre as maiores perdas do pregão. Siderúrgicas também são negociadas em queda nesta manhã. A forte desvalorização da commodity ocorre antes do feriado de Ano Novo Chinês, que inicia na quinta-feira, 11, e interromperá as negociações de minério de ferro na bolsa de Dalian por uma semana.

Na lanterna do Ibovespa estão as ações do Itaú (ITUB4), que caem 2,87%, após a divulgação do resultado do quarto trimestre. No balanço, a empresa registrou lucro recorrente de 5,4 bilhões de reais, 26% abaixo do registrado no mesmo período de 2019. No ano, o lucro líquido do banco ficou em 15,1 bilhões de reais, 45,8% abaixo dos 27,8 bilhões de reais de 2019.

Após a divulgação do resultado, analistas da Exame Research reiteraram a recomendação de venda nos papéis. Entre os riscos elencados pela equipe da casa, foram apontados o de inadimplência ser mais alta “dado os efeitos das renegociações da carteira [de crédito]” e a regulamentação do open banking gerar maior concorrência com fintechs.