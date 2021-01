Ibovespa abre em alta após maior queda em 3 semanas; Petrobras puxa índice

O Ibovespa abriu em alta nesta terça-feira, 12, em linha com os índice futuros americanos, que avançam em meio à busca por barganhas, após as bolsas passarem por realizações de lucros no início da semana. No último pregão, o Ibovespa teve a maior queda desde 21 de dezembro. Na bolsa, as ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) avançam na esteira da valorização do petróleo e ajudam a impulsionar o índice.

Com o maior apetite por risco no mercado global, o dólar é negociado em queda contra o real, depois de subir em cinco dos últimos seis pregões. A moeda americana também recua perante outras moedas emergentes, como o peso mexicano e o rublo russo.

Apesar do tom positivo, o contínuo avanço do coronavírus segue como uma das principais preocupações do mercado. Nesta terça, o jornal alemão Bild informou que a chanceler alemã Angela Merkel deve estender o lockdown no país para até o início de abril.

Após a notícia, o índice Dax, da bolsa de Frankfurt, virou para o terreno negativo, levando junto alguns dos principais índices do continente, como o francês CAC 40 e o italiano FTSE MIB. Ainda assim, o euro segue se valorizando contra o dólar.

Inflação em alta

No cenário local, investidores repercutem o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) de dezembro. Divulgado nesta manhã, o principal indicador de inflação teve alta mensal de 1,35%, superando as estimativas de 1,21%. Em 2020, o IPCA terminou em 4,52%, 52 pontos base acima do centro da meta de inflação.

Com a inflação acima da esperada, investidores aumentam suas apostas sobre uma elevação da taxa de juros. Na bolsa, o juro futuro com vencimento em janeiro de 2022 sobe 2,48%, enquanto o com vencimento em janeiro de 2023 já precifica Selic a 5% ao ano.

“Acreditamos que entre junho e agosto o Banco Central deverá reagir com o juro, mas olhando muito mais a dinâmica de 2022 do que pressão de curto prazo. Temos 3,4% [como projeção de inflação] para o ano, mas com forte viés de reajustes para cima”, afirma em nota Arthur Mota, economista da Exame Research.

Na manhã desta terça também foi divulgado o Índice Geral de Preços de Mercado, que dá maior peso aos componentes do atacado. Referente à primeira prévia de janeiro, o indicador também saiu acima das estimativas, em 1,89%. A expectativa do mercado era de 1,01%.

“Estes dados [do IPCA] somados aos do IGP-M dão o tom de que o Banco Central deve iniciar a alta da Selic em breve. Acreditamos que a taca deve fechar o ano em pelo menos 4%”, diz em nota André Perfeito, economista-chefe da Necton.