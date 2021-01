Ibovespa futuro abre em alta após seis pregões de queda

O Ibovespa futuro abriu em alta nesta quinta-feira, 28, com investidores em busca de barganhas, após a bolsa brasileira cair por seis pregões consecutivos. O sentimento de cautela, porém, persiste no mercado de câmbio, com o dólar subindo contra o real nos primeiros minutos de pregão.

No exterior, os principais índices de ações operam de forma mista à espera da divulgação do PIB americano do quarto trimestre. A expectativa é de alta alta de 4,1%. O destaque do mercado internacional fica com o Nasdaq futuro, que recua, após os resultados de Apple e Tesla desapontarem investidores. As ações de ambas as empresas recuam no pré-mercado.

No mercado local, investidores repercutem a taxa de desemprego referente ao mês de novembro, que caiu de 14,3% para 14,1%, confirmando as expectativas do mercado. Este foi o terceiro mês consecutivo de recuperação. Por outro lado, o IGP-M voltou a superar as estimativas de economistas, ficando em 2,58% em janeiro. Na primeira prévia do mês, o indicador de inflação medido pela FGV havia ficado em 2,37%.