Ibovespa abre em leve alta à espera de resultado na Geórgia

O Ibovespa abriu em alta nesta quarta-feira, 6, com os investidores atentos à contagem de votos na Geórgia, onde será definido qual partido terá a maioria do Senado americano. Com duas vagas em jogo, a primeira ficou com o democrata Raphael Warnock. Os democratas também lideram a disputa pela segunda vaga, com leve vantagem de Jon Ossoff sobre o republicano David Perdue.

Caso os democratas consigam as duas vagas, o partido passará a ter, além da presidência, a maioria no Senado e na Câmara, o que deve facilitar a implementação de políticas do partido.

Embora esse cenário dê a possibilidade de Joe Biden conseguir pacotes de estímulos fiscais ainda mais robustos, como vinha sendo pleiteado pelo eu partido durante o governo Trump, o mercado vinha atribuindo ao Congresso dividido, com Câmara democrata e Senado republicano como o melhor dos cenários. Isso porque, na visão de analistas, impediria medidas consideradas “radicais”, como aumento de impostos corporativos e mais regulamentações sobre o setor de tecnologia.

No entanto, cresce no mercado a expectativa de que a curta margem no Senado (de apenas uma cadeira, contando a de desempate da vice-presidente Kamala Harris) seria insuficiente para garantir a implementação de tais política. Ainda assim, o Nasdaq futuro, com forte concentração de empresas de tecnologia, tem o pior desempenho entre os principais índices internacionais nesta manhã, recuando 1,5%, apesar do clima positivo nas bolsas internacionais, com as bolsas da Europa no positivo.

“O mercado está vendo a possível onda azul como positiva. Isso favorece um pacote fiscal mais agressivo nos Estados Unidos, que beneficia as commodities e o valor das ações”, afirma Bruno Lima, analista-chefe da Exame Research.

Real na contramão

No mercado de câmbio, as expectativas de mais estímulos faz o dólar perder força no mundo inteiro, contra moedas emergentes e desenvolvidas. “Essa onda democrata aumenta a possibilidade de pacotes fiscais. E isso fragiliza o dólar, devido à maior oferta da moeda”, diz Jefferson Ruik, diretor de câmbio da Correparti.

No Brasil, o dólar chegou a abrir em queda, sendo negociado abaixo de 5,24 reais nos primeiros negócios do dia, mas inverteu a direção, tendo no radar uma reunião ministerial surpresa organizada em Brasília. “O mercado ficou um ansioso com a essa reunião, que fez até com que o [ministro Paulo] Guedes interrompesse suas férias. Isso está fazendo o dólar subir por aqui”, diz Ruik.

Segundo ele, desmontes de posições vendidas em dólar também tem contribuído para a desvalorização do real. “Na virada do ano, muitos fundos nacionais e internacionais estavam com posições excessivamente vendidas em dólar.”