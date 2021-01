Ibovespa abre em alta à espera de discurso de Janet Yellen

O Ibovespa abriu em alta nesta terça-feira, 19, acompanhando o bom humor do mercado internacional antes do discurso de Janet Yellen, indicada por Joe Biden para o cargo de secretária do Tesouro.

Ex-presidente do Federal Reserve, Yellen participará do Comitê de Finanças do Senado, onde será sabatinada. Segundo cópia do discurso obtida pela Reuters, ela deve falar da necessidade de mais estímulos, apesar do atual nível de endividamento do país. “Acredito que os benefícios irão superar em muito o custo”, dirá Yellen, de acordo com o documento.

No mercado, a expectativa é de que Yellen consiga convencer líderes republicanos a apoiar o pacote de estímulo de 1,9 trilhão de dólares, anunciado por Joe Biden na última quinta-feira.

Embora bastante aguardado pelos investidores, o plano de Biden chegou a provocar fortes perdas nas bolsas após sua apresentação. Para parte do mercado, a oposição republicana ao projeto, considerado ousado, pode inviabilizar sua aprovação. Para entrar em vigor, o projeto precisa de 60 votos no Senado, onde o Partido Democrata tem apenas 51, considerado o da vice-presidente.

Nos Estados Unidos, os índices futuros avançam, sinalizando um início de semana de alta no mercado americano, que não teve pregão à vista na véspera devido ao feriado de Martin Luther King. O movimento de alta é seguido pela maioria das bolsas europeias.

Em meio ao otimismo internacional, o dólar se desvaloriza contra as principais moedas emergentes e desenvolvidas. Em linha com o ambiente externo o dólar recua contra o real, que tem uma das melhores performances do mundo, ainda nos primeiros negócios do dia.

Além de moedas emergentes, commodities também se valorizam na esperança de estímulos. Com o petróleo Brent subindo mais de 1% no exterior, as ações da Petrobras (PETR3 e PETR4) se valorizam e ajudam a puxar o Ibovespa. Os papéis da PetroRio (PRIO3) também avançam nesta manhã. Na noite de ontem, a empresa anunciou que fará uma oferta subsequente de ações (follow-on) de até 2,7 bilhões de reais.

Na ponta negativa, mineradoras e siderúrgica se desvalorizam em linha com o minério de ferro, que caiu na China, após bater máxima em quatro semanas.

No Brasil, investidores repercutem a segunda prévia do IGP-M de janeiro, que voltou a superar as estimativas, ficando em 2,37%. Na primeira prévia, o IGP-M havia ficado em 1,89%. Para esta divulgação, a expectativa era de 1,75% de alta.