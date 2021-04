Ibovespa em abril; proteção da vacina da Pfizer e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (1) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: plano de Biden, indicadores industriais e o que move os mercados

Bolsas ao redor do mundo operam em alta com a perspectiva de recuperação econômica

Entre vacinas e Brasília: o que esperar do Ibovespa em abril?

Expectativas por aceleração no ritmo da vacinação no país e aproximação do governo com Congresso podem dar um tom mais positivo para o mercado no começo do mês

Doria avalia não renovar fase emergencial em São Paulo

Embora São Paulo ainda esteja no momento mais letal da crise, o ritmo das novas internações está em queda desde o dia 19

Vacina da Pfizer tem efeito protetor para covid-19 por pelo menos 6 meses

Estudo com grande amostra de participantes indica que a imunidade é forte mesmo um semestre depois da aplicação da segunda dose da vacina contra o novo coronavírus; tempo total de duração ainda é mistério

Na disputa por agilidade, Amazon anuncia entregas no mesmo dia da compra

Empresa anunciou um novo esforço logístico para entregar produtos no mesmo dia das compras na cidade de São Paulo

“A varanda é especialmente relevante para a classe média”, diz CEO da MPD

CEO da incorporadora e construtora fala à EXAME sobre o cenário do mercado imobiliário na região metropolitana de SP e dos impactos da pandemia no setor

Recebi o valor de uma causa trabalhista. Este rendimento é tributável?

Especialistas respondem dúvidas de leitor sobre o Imposto de Renda. Envie você também suas perguntas

Tesouro Direto tem mês de perdas e Tesouro Selic fica abaixo do CDI no ano

Dos 28 títulos disponíveis, só 4 tiveram desempenho positivo no mês. Especialistas dizem que recuo dos preços pode ser oportunidade para quem carregar as aplicações até o vencimento

Como saber se foi aprovado para receber o novo auxílio emergencial

O número de beneficiários diminui neste ano e foi limitado a uma pessoa por família; veja quem está elegível a receber

Pix: integração com lista de contatos do celular é disponibilizada pelo BC

Novidade passa a valer a partir de hoje no Pix, mas a responsabilidade de implementação é das instituições financeiras

Política e mundo

Guedes recomenda veto parcial a Orçamento; Lira discorda

Guedes alertou que o presidente Jair Bolsonaro corre o risco de um processo de impeachment. A interlocutores, Lira diz que Guedes quer fazer "terrorismo"

Senado aprova moção de repúdio a Filipe Martins

Senadores também aprovaram um convite para ouvir o novo chanceler, Luiz Fernando Serra, em uma sessão da Casa

França e Alemanha vão entrar em novo lockdown por 3º onda de covid-19

Alta de casos assustou os governos das duas maiores economias da União Europeia; objetivo das medidas é evitar um colapso na saúde

Fome atinge 34 milhões de pessoas e ONU pede US$ 5 bi para evitar tragédia

Pandemia agravou a situação em todo o mundo, inclusive na América Latina. Fechamento de escolas levou a um corte de quase 40 bilhões de merendas, afetando mais de 300 milhões de crianças

Tiroteio deixa quatro mortos em Orange, na Califórnia

O massacre marcou o terceiro episódio de disparos fatais nos Estados Unidos em menos de um mês

Ativistas pró-democracia de Hong Kong são condenados por protesto de 2019

O Tribunal de Distrito de Hong Kong declarou sete deles culpados de organizar e participar de um comício ilegal. Os outros dois se declararam culpados

Embargo dos EUA obriga Cuba a fabricar insumos próprios contra covid-19

O embargo norte-americano, estabelecido em 1962, permite desde 1992 o envio de remédios e suprimentos médicos para a ilha, desde que seja para o benefício exclusivo da população

Crescimento da indústria na China tem ritmo mais lento em quase um ano

O Índice de Gerentes de Compras da China caiu a 50,6 em março, nível mais baixo desde abril de 2020

Atividade industrial da União Europeia dispara em março

O PMI final de indústria saltou a 62,5 em março, leitura mais elevada desde que a pesquisa começou em junho de 1997

Enquanto você desligou…

Escola na Irlanda oferece 100 bolsas exclusivas para brasileiros

A escola de idiomas vai oferecer 100 bolsas integrais e parciais, de até R$ 15 mil, para estudar em Dublin

Huck, Mandetta, Doria e Ciro Gomes assinam manifesto pró-democracia

O texto é assinado pelo ex-ministro da Saúde; pelo apresentador de TV; pelos ex-candidatos presidenciais Ciro Gomes e João Amoêdo e pelos governadores tucanos João Doria e Eduardo Leite

Este é o sinal de um grande pensador, de acordo com Jeff Bezos

Os grandes pensadores não nutrem apenas dúvidas. Eles abraçam a incerteza — e o quão pouco eles realmente sabem

Cinco importantes lições de liderança para aprender com Bill Gates

O bilionário cofundador da Microsoft construiu uma liderança influente durante sua carreira que pode servir como base para boas lições de como ser um líder de sucesso



Campanha da Renner arrecada fundos para projetos de empoderamento feminino

Entre os dias 1 e 30 de abril, o lucro das lojas da rede serão revertidos em doações para projetos sociais de apoio a mulheres

Startup de mulheres negras quer transformar mercado tech com diversidade

A Plena.AI é uma startup formada somente por mulheres negras, que usa inteligência de dados para oferecer consultoria na área

BBB21: novo recurso da Globo mostra ao patrocinador o que espectador pensa

Ferramenta Globo Tracking mostra o que o espectador achou da ação da marca no BBB21 no dia anterior, e outros dados como intenção de compra; veja resultados

Agenda

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro e Brasil será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de março, que libera os dados da produção industrial no mês de março, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Nos Estados Unidos, o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho.

Frase do dia

"O sucesso normalmente vem para quem está ocupado demais para procurar por ele" – Henry David Thoreau.

Exame Flash

Ouça um rápido resumo das principais notícias e destaques do Brasil e do mundo em uma curadoria especial do time da Exame. Apresentação por Lucas Agrela.