Ibovespa dispara, supera 121 mil e bate máxima histórica com otimismo por estímulos

O Ibovespa sobe forte nesta quinta-feira, 7, superando pela primeira vez na história a marca dos 121.000 pontos. A alta ocorre em linha com o mercado internacional que avança, após o presidente Donald Trump afirmar que irá fazer uma transição pacífica no próximo dia 20, para quando está marcada a posse de Joe Biden. Às 15h40, o principal índice da bolsa brasileira avançava 1,95%, para 121.448 pontos.

A declaração ocorreu após o presidente eleito ser ratificado pelo Congresso nesta manhã, depois de apoiadores de Trump invadirem o capitólio na véspera em tentativa de interromper a celebração. Investidores também seguem otimistas com a possibilidade de Joe Biden conseguir emplacar pacotes de estímulos mais robustos, após o Partido Democrata conseguir as últimas duas vagas no Senado, garantindo a maioria nas duas casas legislativas.

No mercado internacional, as principais bolsas da Europa fecharam em alta, enquanto os três principais índices americanos caminham para novos recordes. O índice pan-europeu STOXX600 encerrou o dia em alta de 0,51%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones subia 0,75% às 15h40, enquanto o S&P500 e o índice de tecnologia Nasdaq registravam ganhos ainda mais robustos, de 1,43% e 2,38% respectivamente.



Divulgados nesta manhã, os pedidos semanais de seguro desemprego dos Estados Unidos ficaram em 787.000, abaixo das expectativas de 800.000. Embora um pouco melhor do que o esperado, a média móvel de 4 semanas está em 818.000 – quase 80.000 acima dos 739.500 alcançados no início de dezembro. O forte aumento do número de pedidos coincide com a retomada de medidas mais duras de isolamento para conter a segunda onda de coronavírus.

Para Gustavo Bertotti, economista da Messem, o número só reforça a necessidade de mais estímulos por parte do novo governo americano. “Com a possibilidade de novos estímulos, já estamos vendo o rendimento dos títulos americanos de 30 anos se elevando. Eles são inversamente proporcionais à demanda, mas essa alta também revela um pouco da expectativa de inflação com mais dinheiro sendo injetado”, diz.

No cenário local, o resultado da eficácia da vacina CoronaVac, de 78%, repercutiu positivamente na bolsa, impulsionando ações de varejo e shoppings centers. Porém, são os papéis de companhias de commodities que figuram entre as maiores altas do Ibovespa, com o setor de siderurgia e papel e celulose. Na ponta do índice, as ações da Cogna avançam mais de 7%, após informar em fato relevante que negocia com a Eleva venda de ativos. Confira os principais destaques de ações em detalhes aqui.

Apesar tom positivo das bolsas, no câmbio o ritmo é outro, com o índice Dxy, que mede a variação do dólar contra moedas desenvolvidas, sendo impulsionado pela desvalorização do euro, após a moeda subir por três pregões consecutivos. O dólar também se fortalece contra divisas emergentes. No Brasil, a moeda segue o cenário internacional e sobe a caminho de sua quarta alta em cinco pregões.

“Essa alta do dólar faz parte do clima de tensão que vimos ontem nos Estados Unidos. Ainda que o dia esteja mais calmo, investidores estão montando alguma posição defensiva em dólar”, afirma Messem. Às 15h40, a divisa americana tinha valorização de 1,57% e era negociada a 5,38 reais.