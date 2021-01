Ibovespa desaba 2% e perde os 122 mil pontos com realização e cautela nos EUA

O Ibovespa tem forte queda nesta quarta-feira, 13, com os investidores realizando lucros após altas recordes da última semana. O processo de impeachment do presidente Donald Trump também impõe doses de cautela nos mercados. No cenário interno, blue chips como Petrobras (PETR3; PETR4), Vale (VALE3) e grandes bancos pressionam o índice negativamente. Às 14h30, o Ibovespa opera em queda de 2,17%, aos 121.308 pontos.

Nos Estados Unidos, a votação sobre o possível afastamento de Trump teve início hoje. Segundo o The Wall Street Journal, os democratas já conseguiram na Câmara os votos suficientes para aprovar o impeachment de Trump. Caso confirmado, o processo precisará do apoio de dois terços do Senado. O partido presidente ainda tem maioria no Senado, mas parcela do Partido Republicano rompeu com Trump após manifestantes inflados pelo presidente invadirem o Capitólio, sede do Congresso americano.

De acordo com o New York Times, o líder republicano da maioria do Senado, Mitch McConnell acredita que o impeachment seria a forma mais fácil de livrar o partido do “trumpismo”.

“O Trump vai sair na semana que vem. Se tiver o impeachment não muda nada, mas é algo traumático. Ele foi o candidato derrotado com o maior número de votos da história dos Estados Unidos, então isso poderia incitar uma instabilidade ainda maior”, comenta Rodrigo Franchini, sócio da Monte Bravo.

“O mercado tem medo de o impeachment de Trump gerar uma revolta de apoiadores”, acrescenta Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus. O estrategista também destaca que a ações com grande peso no Ibovespa têm bastante espaço para realização no pregão de hoje, em especial de gigantes como Petrobras (PETR3; PETR4) e Vale (VALE3).

No pregão de hoje, a petroleira recua mais de 4%, enquanto as perdas da mineradora superam os 3%. Ações dos grandes bancos, também com participação relevante no Ibovespa, são negociadas em queda e ajudam a dar o tom negativo.

Por outro lado, as ações do Carrefour (CRFB3) se destacam com alta de mais de 4%. Nesta manhã, a empresa informou ter tomado conhecimento de uma possível combinação de negócios de seu controlador Carrefour S.A. (França) e o grupo canadense Couche-Tard. As negociações estão em fase preliminar. Na França, os papéis da companhia disparam mais de 15%.

Segundo a Bloomberg, a Couche-Tard estaria disposta a pagar 29% de prêmio pela empresa francesa. “Esse prêmio é bem importante. Então é natural esse bom humor em cima das ações da empresa, até porque os ativos brasileiros da empresa também entram nesse bolo”, diz Henrique Esteter, analista da Guide Investimentos. Confira os principais destaques de ações em detalhes aqui.

Câmbio

O dólar mantém o movimento de desvalorização registrado ontem, porém de maneira mais branda. Às 14h30, a moeda americana recuava 0,07% frente ao real e era negociada a 5,318 reais. Na véspera, o dólar apresentou a maior queda em mais de dois anos e encerrou o dia negociado a 5,322 reais, em desvalorização de 3,28%. Após subir em cinco dos últimos seis pregões, a moeda devolveu — em apenas um dia — mais da metade do ganho acumulado nos primeiros dias de 2021.

Dados econômicos

Apesar das incertezas do clima majoritariamente negativo nos mercados, no Brasil, dados desta manhã revelaram recuperação mais forte do que a esperada no setor de serviços. Segundo o IBGE, o crescimento mensal em novembro alcançou 2,6% contra expectativas de 1,2% de alta. Na comparação anual, a queda foi reduzida de 7,4%, em outubro, para 4,8%.

“A evolução da pandemia é um risco relevante no curto prazo para a continuidade da retomada do setor”, avalia Arthur Mota, economista da EXAME Research. Segundo ele, a retomada da atividade pode voltar aos níveis pré-pandemia ainda no primeiro trimestre deste ano.

Na Zona do Euro, dados da produção industrial também surpreenderam positivamente, com crescimento mensal de 2,5% em novembro. Em relação ao mesmo período de 2019, a queda foi de 0,6% ante a esperada queda de 3,3%.