(Bloomberg) – As ações brasileiras devem se beneficiar de um cenário de crescimento econômico acelerando, juro baixo e continuidade da flexibilização de medidas de distanciamento social no país, de acordo com o Morgan Stanley.

O banco projeta que o Ibovespa encerre o ano de 2021 a 120.000 pontos, sugerindo potencial de alta de 12% em relação ao fechamento de terça-feira. Uma recuperação mais forte do que o esperado no Brasil “deve seguir proporcionando um vento de cauda positivo para as ações domésticas”, disseram estrategistas liderados por Guilherme Paiva, em relatório de 17 de novembro.

O ritmo relativamente baixo de novas infecções por coronavírus no Brasil e o começo do verão no hemisfério sul devem reduzir o risco de novos lockdowns, segundo o Morgan Stanley. O Brasil tem o terceiro maior número de casos de coronavírus no mundo, com quase 6 milhões de infecções.

Um progresso limitado na parte fiscal deve manter viva a esperança dos investidores, e as reformas tributária e administrativa são vistas como importantes catalisadores adiante, disse o banco, que tem favorecido nomes como Itaú Unibanco, BTG Pactual, XP, Lojas Renner, Gerdau e Magazine Luiza na região.