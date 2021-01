Ibovespa cai mais de 3% e volta aos 115 mil pontos com especulação no exterior

O Ibovespa registrou em forte queda nesta sexta-feira, 29, com incertezas com as recentes especulações envolvendo pessoas físicas no mercado americano e com a possibilidade de haver greve de caminhoneiros no início da próxima semana no Brasil. Ritmo de vacinação contra a Covid-19 e eleições para a presidência do Senado e da Câmara também contribuíram para o tom pessimista.

Conheça o maior banco de investimentos da América Latina e invista com os melhores assessores

O principal índice da bolsa brasileira encerrou o dia com perdas de 3,21% e recuou para 115.067 pontos. No acumulado da semana, a queda é de 1,97%. O tombo é maior quando considerado todo o mês de janeiro, que registrou perdas de 3,32%. Esta é a primeira queda mensal do Ibovespa desde o rali iniciado em novembro com a eleição de Joe Biden e o início da aprovação de vacinas contra a Covid-19.

No exterior, dados decepcionantes da vacina da Johnson & Johnson também pioraram o sentimento dos mercados. A nova vacina tem uma eficácia de 66% com apenas uma dose, mas apresentou uma variação nos locais em que foi testada. Nos Estados Unidos, ela teve 72% de eficácia, 66% na América Latina e 57% na África do Sul – o que pode indicar que o imunizante não funciona tão bem contra as novas variantes.

Ainda assim, a principal preocupação dos mercados continuou em torno da especulação em torno das ações de Gamestop e outros papéis incentivados pelos investidores de varejo. O Dow Jones caiu 2,03% e S&P500 registrou perdas de 1,93%. A bolsa de tecnologia Nasdaq teve perdas de 2%.

No mercado americano, ações da Gamestop e AMC voltaram a disparar na Bolsa de Nova York (NYSE, na sigla em inglês), após fortes perdas no último pregão, quando a corretora de varejo Robinhood bloqueou temporariamente operações de compra envolvendo esses ativos.

No ano, a alta da Gamestop chegou a se aproximar de 2.000%, enquanto a da AMC a superar 800%. A forte valorização é motivada por pequenos investidores que buscam fazer com que fundos com posições vendidas tenham que fundos com posições vendidas tenham que fechar a operação, comprando os papéis por preços muito mais altos.

Houve também especulação sobre o preço da prata. O metal engatou novo rali e encerrou o dia em alta de 2,2%, a 26,95 dólares por onça — ganho de 11,3% entre a mínima de quinta e máxima desta sexta. Na véspera, começaram a circular no Reddit mensagens solicitando a investidores de varejo que acumulem posições no mercado para puxar os preços para cima.

IRB, a Gamestop brasileira?

No Brasil, movimento semelhante é organizado por um grupo no Telegram, que busca alavancar as ações do IRB. Após subirem 17,82% na última sessão, as ações da companhia tiveram forte queda de 6,13%. Desde quando foi criado, na manhã de ontem, o grupo formado para alavancar os papéis da resseguradora cresceu mais de 400%, passando de menos de 7.000 para quase 40.000 pessoas.

A tentativa foi observada por diversos participantes de mercado como manipulação de preços. “Especular faz parte do mercado, tanto que a atuação do day trade, por exemplo, dá liquidez à bolsa. Mas manipulação de preço é uma coisa bem diferente, eu vejo como um movimento ruim para o mercado financeiro”, avalia Régis Chinchila, analista da Terra Investimentos.

“Isso é algo novo. Então fica a dúvida sobre qual será o posicionamento das autoridades. Na prática, é bem próximo de uma manipulação de mercado”, comenta Rafael Panonko, analista-chefe da Toro .

Nesta manhã, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) se posicionou sobre o tema, sem citar diretamente o caso IRB. A xerife do mercado mostrou o distintivo e está apontando que essa atuação pode ser considerada crime. Se a manipulação for comprovada, pode resultar em pena de 1 um a 8 anos de prisão e ainda multa de até três vezes o valor do benefício obtido.

A autarquia avisa que o “squeeze” é considerado uma das modalidades de manipulação, se ficar configurado que um ou mais investidores provocaram artificialmente alta no preço de ações – seja em busca de prejuízos para terceiros, seja para lucro próprio.

Na bolsa, as principais ações do Ibovespa são negociadas em queda. Com o maior peso do índice, os papéis da Vale (VALE3) caíram 3,29%, puxando o mercado para baixo. Papéis dos grandes bancos e da Petrobras (PETR3;PETR4) também recuaram entre 2% e 4%.

Dólar volta a subir contra o real

Com o cenário negativo nas bolsas, o dólar teve pequena valorização contra a cesta de moedas de países desenvolvidos representada pelo índice DYX, que subiu 0,13%. Contra o real, contudo, a moeda registrou ganhos. O dólar encerrou o dia em alta de 0,714%, negociado a 5,474 reais. Na máxima do dia, a divisa americana chegou a superar a marca dos 5,5 reais.

Na semana, a cotação ficou no zero a zero e só não subiu devido ao tombo de 2,71% da terça-feira. Em janeiro, a moeda saltou 5,53%, maior alta mensal desde março de 2020, no estouro da pandemia de Covid-19, quando disparou 15,92%. A valorização ocorreu após dois meses seguidos de perdas: de 2,90% em dezembro e 6,82% em novembro.

Bolsas europeias também perdem com temor sobre especulações

Com o cenário atípico, nem mesmo dados positivos da economia das duas principais economias da Zona do Euro foram suficientes para inverter a direção das bolsas do continente, que precisa urgentemente de mais doses para acelerar seu programa de vacinação. Isso porque as empresas AstraZeneca, a Pfizer e a Moderna estão enfrentando dificuldades para entregar as remessas de vacinas para o bloco.

Na França, o PIB do quarto trimestre teve queda de 1,4% ante perdas esperadas de 4%. Já a Alemanha fechou 2020 com queda de 2,9% do PIB contra expectativa de 3,4% de contração. Ainda assim, o índice pan-europeu STOXX600 encerrou o dia em baixa de 1,87%.