Ibovespa bate 120 mil pontos no último pregão do ano em linha com tom positivo do exterior

O Ibovespa iniciou o último pregão do ano superando pela primeira vez a marca simbólica dos 120.000 pontos na máxima intradiária. O movimento segue em linha com o humor dos mercados internacionais, que repercutem a aprovação no Reino Unido da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela bio-farmacêutica AstraZeneca com a Universidade de Oxford. Por aqui, o índice segue de olho na renovação da máxima histórica de 119.527,63 pontos, conquistada em 23 de janeiro deste ano. Nesta quarta-feira, o índice operava em alta de 0,62%, aos 120.149 pontos às 10h20. Acompanhe a cobertura abaixo.

Com o aval dado pela Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos para a Saúde (MHRA) do Reino Unido para a vacina da Oxford/AstraZeneca, o país passa a ser o primeiro país a aprovar esta vacina, que é mais barata e tem distribuição menos complexa que seus pares.

“A notícia dá celeridade ao processo de vacinação no mundo. Quanto mais vacinas forem aprovadas, mais rápida é a perspectiva de retorno à normalidade. Isso traz um otimismo para os mercados, apesar da segunda onda de Covid-19 ainda estar muito forte”, afirma afirma Victor Aguiar, especialista em ações da EXAME Research.

Com a aprovação, as ações da AstraZeneca registravam ganhos de 0,21% às 10h20. Já o índice pan-europeu, STOXX600, registrava ganhos de 0,05%. Os investidores da região também estão atentos à avaliação do acordo pós-Brexit, que será analisado nesta quarta-feira no Reino Unido.

Nos Estados Unidos, seguem as negociações no Senado em relação à votação da proposta que pode servir como impulso adicional à economia: subir de 600 para 2.000 dólares o auxílio a americanos afetados pela crise.

O líder da maioria republicana, Mitch McConnell, sinalizou ser a favor da mudança, desde que venha acompanhada da retirada de proteções a empresas de redes sociais e da investigação aos resultados das eleições em novembro, algo que a minoria democrata deve rejeitar. Ele não deu uma data para que a votação aconteça. Outra notícia que pode mobilizar os investidores é a detecção do primeiro caso da mutação da Covid-19 no país, no estado do Colorado.

No câmbio, o dólar abriu o dia em leve desvalorização contra o real, mas zerou as perdas e era negociado a 5,181 às 10h20, em leve valorização de 0,09%. No exterior, a divisa norte-americana dá sinais de fraqueza em meio a um clima global otimista, com os investidores domésticos avaliando a volatilidade e os reajustes de posições à medida que o ano se aproxima do fim.

O dólar caminha para registrar uma alta anual contra o real de aproximadamente 29%.