Ibovespa avança após 4 pregões de queda; Eletrobras chega a despencar 11%

O Ibovespa sobe nesta terça-feira, 26, embalado pelo mercado internacional e pelas recentes falas do ministro da Economia Paulo Guedes e do presidente Jair Bolsonaro, que descartaram a renovação do auxílio emergencial sem a contrapartida de uma redução de custos em outras áreas. Às 14h30, o principal índice da bolsa brasileira tem leve alta de 0,13%, aos 117.528 pontos.

Nesta terça-feira, Guedes afirmou que o auxílio emergencial poderia ser renovado, mas sem que houvesse aumento de verbas automático para setores como educação e segurança pública. Na véspera, Bolsonaro disse que pode não haver a extensão do auxílio para 2021 porque o “endividamento está no limite”.

As falas favoráveis ao teto de gastos animam o mercado, que espera um cenário de respeito ao teto de gastos — maior âncora fiscal do país. Contudo, investidores locais seguem cautelosos com o andamento das pautas econômicas do governo após o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Jr., renunciar por falta de empenho político para a privatização da companhia.

Na bolsa, as ações ordinárias da Eletrobras (ELET3) e as preferenciais de classe B (ELET6) lideram as perdas do Ibovespa, com quedas entre 6% e 8%. No início do pregão, as perdas chegaram a superar 11%. Na ponta positiva, os papéis da BR Distribuidora (BRDT3) sobem mais de 11%, com a possível contratação de Ferreira Jr. para a presidência da empresa.

“A saída do presidente da Eletrobras mostra que ele claramente estava cansado do governo, que pouco se moveu para conseguir a privatização. O mercado percebe que o governo é avesso a qualquer coisa que não seja consenso ou gere impopularidade. A privatização da Eletrobras nunca será consenso porque é um cabide de empregos para aliados de diversos estados”, comenta Victor Hasegawa, gestor da Infinity Asset.

Segundo Hasegawa, a agenda de privatização e reformas estão interligadas. “A reforma administrativa vai trazer benefícios de longo prazo, mas é impopular e o governo sabe disso. Então, o presidente não apoia. A questão é que não tem como continuar sem aprovar algumas reformas.”

Copom e taxa de juros

No cenário interno, investidores também repercutem nesta terça a ata do Copom, que sinalizou que a elevação da taxa Selic pode ocorrer em um horizonte próximo — assim como já havia feito no comunicado posterior à decisão da última semana.

“Apesar da decisão unânime [de manter os juros em 2% ao ano], a ata revelou que alguns membros ‘julgam que o Copom deveria considerar o início de um processo de normalização parcial [dos juros], reduzindo o grau extraordinário os estímulos monetários’”, avaliam em nota analistas da Exame Research.

“Esse comentário aumenta a necessidade de se avaliar o balanço de risco até a reunião de março, quando já teremos dois resultados do IPCA, PIB, dados de emprego e definição das eleições para a presidência da Câmara e do Senado.”

Com os novos sinais do Banco Central, os juros futuros com vencimentos de curto prazo avançam na bolsa ao passo que os de longo prazo recuam. “A expectativa é de que tenha aumento de juros antes [do que o esperado]. Para o mercado, quanto antes o BC agir, melhor. Se deixa para agir muito mais para frente é capaz de perder o controle da inflação e ter que subir muito os juros lá na frente”, diz Hasegawa.

Embora a alta da inflação tenha aumentado a pressão para a elevação de juros, nesta manhã, o IPCA referente aos primeiros 15 dias de janeiro deu um alento, ficando em 0,78%, abaixo da alta de 0,82% esperada pelo mercado.

Dólar em queda

No mercado de câmbio, o dólar tem forte desvalorização contra o real e recua 2,67% às 14h30, sendo negociado a 5,362 reais. “Como foi feriado ontem em São Paulo, tem muitas operações represadas que estão entrando hoje. Então, o fluxo está derrubando o dólar. Ontem teve captação externa, além de IPO [da gestora Pátria nos Estados Unidos]”, afirma Jefferson Ruik, diretor de câmbio da Correparti.

Segundo ele, a expectativa de alta de juros também contribui para a apreciação do real, mas sem ter um papel determinante na alta da moeda. “Todo mundo sabe que uma hora vão subir os juros, ainda mais agora que o forward guidance foi retirado” O instrumento vinha sendo usado para sinalizar que não haveria elevação de juros tão cedo.

Mercados globais

Apesar dos balanços corporativos positivos nos Estados Unidos, o mercado americano mostra um desempenho misto, próximo à estabilidade. Às 14h30, o índice Dow Jones subia 0,05% enquanto o S&P 500 recuava 0,10%, e o índice de tecnologia Nasdaq registrava leves perdas de 0.02%. Mais cedo, o S&P 500 atingiu um novo recurde intradiário impulsionado pelos bons resultados de eneral Electric e Johnson & Johnson.

As ações europeias também subiram, apesar da turbulência política na Itália. O índice pan-europeu STOXX 600 avançou 0,63% impulsionado pelo aumento no lucro líquido trimestral do banco suíço UBS. Fortes resultados também no setor das montadoras e das empresas industriais favoreceu o índice alemão DAX, que registrou a maior valorização do continente: 1,66%.