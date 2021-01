Ibovespa sobe com ajuda do exterior; Eletrobras despenca após renúncia de presidente

Depois de apresentar leves quedas nos primeiros minutos de pregão desta terça-feira, 26, o Ibovespa entrou no campo positivo, embalado pelo mercado internacional. Contudo, investidores locais seguem cautelosos com o andamento das pautas econômicas do governo, após o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Jr., renunciar por falta de emprenho político para a privatização da companhia. Caso o mercado brasileiro tenha mais uma sessão negativa nesta volta de feriado, será o quinto pregão consecutivo de perdas – a maior sequência de quedas desde janeiro de 2020.

Na bolsa, as ações ordinárias da Eletrobras (ELET3) e as preferenciais de classe B (ELET6) lideram as maiores perdas do Ibovespa, com quedas que chegam a 10%. Na ponta positiva, os papéis da BR Distribuidora sobem mais de 11%, após anunciar a contratação de Ferreira Jr. para a presidência da empresa.

Os principais movimentos desta terça também revelam alguma preocupação com o estágio da pandemia no Brasil, com alta dos ações de e-commerce e quedas de companhias aéreas e da agência de turismo CVC (CVCB3). Entre as ações com ais peso no Ibovespa, bancos, Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3 e PETR4) ajudam a sustentar o movimento de alta.

Além do caso Eletrobras, investidores também repercutem nesta terça a ata do Copom, que, assim como o comunicado posterior à decisão da última semana, sinalizou que a elevação de juros pode ocorrer em um horizonte próximo.

“Apesar da decisão unânime [de manter os juros em 2% ao ano], a ata revelou que alguns membros “‘julgam que o Copom deveria considerar o início de um processo de normalização parcial [dos juros], reduzindo o grau extraordinário os estímulos monetários'”, avaliam em nota analistas da Exame Research.

“Esse comentário aumenta a necessidade de se avaliar o balanço de risco até a reunião de março, quando já teremos dois resultados do IPCA, PÌB, dados de emprego e sinalizações das eleições para a presidência da Câmara e do Senado.”

Embora a alta da inflação tenha aumentado a pressão para a elevação de juros, nesta manhã, o IPCA referente aos primeiros 15 dias de janeiro deu um alento, ficando em 0,78%, abaixo da alta de 0,82% esperada pelo mercado.

Apesar da bolsa concentrar algum pessimismo com a agenda de privatizações, no câmbio, o dólar tem forte desvalorização contra o real. “Como foi feriado ontem em São Paulo, tem muitas operações represadas que estão entrando hoje. Então, o fluxo está derrubando o dólar. Ontem teve captação externa, além de IPO [da gestora Pátria nos Estados Unidos]”, afirma Jefferson Ruik, diretor de câmbio da Correparti.

Segundo ele, a expectativa de alta de juros também contribui para a apreciação do real, mas sem ter um papel determinante na alta da moeda. “Todo mundo sabe que uma hora vão subir os juros, ainda mais que tiraram o forward guidance.”