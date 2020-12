Ibovespa sobe após Congresso americano aprovar estímulo de US$ 900 bi

O Ibovespa avança nesta terça-feira, 22, com os investidores repercutindo a aprovação do pacote de estímulo de 900 bilhões de dólares pelo Congresso americano. O texto foi enviado para aprovação do presidente Donald Trump.

Onde estão os melhores investimentos para 2021? Descubra e saiba gerir melhor seus investimentos com o BTG Pactual Digital.

Na bolsa, a alta do Ibovespa é impulsionada, principalmente, pelas ações dos grandes bancos, que possuem participação relevante no índice e sobem mais de 1% nesta terça. Também com peso significativo no Ibovespa, as ações da Petrobras se recuperam das perdas da véspera e ajudam a dar o tom positivo.

No mercado internacional, os principais índices de ações se recuperam das perdas da véspera, quando temores sobre a mutação do coronavírus encontrada na Inglaterra pressionaram os negócios. Apesar do tom mais positivo nas bolsas, o mercado de câmbio ainda revela alguma preocupação com o novo vírus.

Nesta terça, a libra esterlina cai pelo terceiro pregão consecutivo, enquanto o índice Dxy, que mede o desempenho do dólar contra seus pares, volta a subir, No Brasil, o dólar também sobe pelo terceiro dia de negociação e volta a ser vendido próximo de 5,15 reais.

Com o dólar em alta, ações de empresas exportadoras, como frigoríficos e do setor de papel e celulose, figuram entre as maiores valorizações da bolsa. Entre as maiores perdas do Ibovespa, estão ações de companhias mais dependentes da reabertura econômica, como é o caso da agência de turismo CVC e de empresas do setor de educação e shopping centers.

Embora a mutação do coronavírus tenha elevado a percepção de risco no mercado, o presidente da BioNtech, que trabalhou junto com a Pfizer no desenvolvimento da vacina, afirmou que está confiante que sua vacina também seja eficaz contra a mutação do vírus. Mas novos estudos ainda precisam ser feitos. No Reino Unido, foco da variante do coronavírus, o plano de vacinação com a vacina da Pfizer teve início há duas semanas.