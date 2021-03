Hypera: pediatria e doenças respiratórias refletem volta das consultas

As ações da Hypera (HYPE3) operam com leve alta nesta manhã de segunda-feira, 1º, em reação de investidores ao resultado divulgado na noite de sexta-feira. Um dos destaques, segundo analistas do Goldman Sachs em relatório a clientes, é que a administração da companhia apontou que "a categoria de medicamentos com prescrição se beneficiou de uma recuperação da demanda em pediatria, doenças respiratórias e ortopedia".

Segundo analistas, essas três categorias haviam ficado para trás em demanda nos trimestres anteriores do ano passado devido à redução no número de consultas médicas por causa da pandemia do novo coronavírus.

A receita líquida no quarto trimestre ficou em linha com as estimativas do Goldman e da Bloomberg (+1%), enquanto o Ebitda (a geração de caixa operacional) superou em 8% as projeções do banco, devido a um resultado melhor que o esperado nas despesas administrativas, de venda e gerais.

O banco de investimentos manteve a recomendação neutra para as ações da Hypera, com preço-alvo em 12 meses de 34 reais. É um upside pequeno, de apenas 3,7%, em relação à cotação de fechamento de 32,78 reais na sexta-feira.