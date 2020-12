O que é CDB? quais são as suas vantagens e desvantagens?

O CDB, sigla para Certificado de Depósito Bancário, é um título emitido por bancos comerciais ou instituições financeiras para captar recursos para financiamento das suas atividades. Como é um título de renda fixa, essa aplicação rende juros prefixados ou pós-fixados.

Sabia que a velha poupança bateu recorde na pandemia? É o jeito certo de começar a poupar? Aprenda na EXAME Academy

É seguro investir em CDB?

A segurança de um CDB vai depender de uma série de fatore,s como a segurança do emissor do papel, a liquidez do investimento e a rentabilidade contratada, que pode ser uma taxa prefixada ou pós-fixada, normalmente atrelada a um percentual do CDI, ou híbrida. Mas, como é emitido por uma instituição financeira, o CDB conta com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

Na prática, investir em um CDB é como emprestar dinheiro para um banco. Em troca desse empréstimo, o banco, na data de vencimento, devolve o dinheiro mais o juro combinado no momento do investimento.

Como é um investimento de renda fixa, a incidência do imposto de renda é por tabela regressiva e, em caso de resgate nos 30 primeiros dias, existe também a cobrança do Imposto sobre Operações Financerias (IOF). Mas esses impostos serão cobrados somente sobre os rendimentos e já são retidos na fonte.

CDB: vantagens e desvantagens

Como se trata de um investimento de renda fixa, o CDB oferece previsibilidade nos rendimentos, que podem ser tanto pós-fixados quanto prefixados. Esse também é um investimento que conta com uma segurança extra, já que é garantido pelo FGC.

A principal desvantagem desse investimento é a incidência do Imposto de Renda. A alíquota de cobrança é determinada pela tabela regressiva. Se o resgate acontecer antes de se completar os 30 primeiros dias, existe ainda a cobrança do IOF. Mas é importante lembrar que esses impostos serão cobrados somente sobre os rendimentos e já são retidos na fonte.

Outra desvantagem de alguns CDBs é a liquidez baixa e o aporte mínimo alto, o que inviabiliza o investimento para algumas pessoas. Mas existem muitas opções disponíveis no mercado com aporte mínimo baixo e até liquidez diária.