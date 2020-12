Como não perder dinheiro em tempos de crise?

Para não perder dinheiro em tempos de crise, o investidor precisa manter a calma e reavaliar seus objetivos e prazos. Caso não precise do dinheiro no curto ou médio prazo, o melhor é não se desfazer de aplicações e nem realizar prejuízos. Isso porque as crises são cíclicas e o mercado tende a se recuperar com o tempo.

Portanto, para não realizar perdas, é preciso ter inteligência emocional e paciência, já que o mercado levará um certo tempo para se recuperar. E, como nenhuma crise é igual a outra, não é possível precisar exatamente o prazo dessa recuperação.

Formas de proteger seus investimentos

De qualquer maneira, existem estratégias para proteger os investimentos, como a diversificação de carteira. Como os ativos se comportam de maneiras distintas e estão expostos a riscos diferentes, a diversificação pode garantir uma rentabilidade mesmo em períodos de crise. Mas, para isso, é importante que os ativos que compõem a carteira sejam descorrelacionados, ou seja, não tenham relação direta entre si.

Outra estratégia de proteção é o chamado hedge, que neutraliza, de certa forma, as oscilações de um investimento ou de uma operação, principalmente aqueles relacionados às variações do câmbio e dos preços de commodities.