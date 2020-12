CDB ou poupança: vantagens, desvantagens e rendimento

O CDB é um título de renda fixa emitido por bancos como forma de captação de recursos para financiamento de suas atividades. Essa aplicação pode render juros prefixados ou pós-fixados, de acordo com cada título, e ainda conta com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), portanto, é tão segura quanto a poupança.

Não é possível precisar exatamente quanto um CDB rende mais do que a poupança, já que cada banco ou instituição financeira que emitir um CDB vai determinar o modelo de rentabilidade. Mas, ainda assim, é seguro dizer que a grande maioria dos CDBs renderá mais que poupança.

Rentabilidade do CDB x rentabilidade da poupança

Isso porque a rentabilidade da poupança é calculada com base em uma fórmula fixa: a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial (TR) e a remuneração adicional correspondente a 0,5% ao mês. Essa regra vale enquanto a meta da Taxa Selic, a taxa básica de juros, for superior a 8,5%. Se a Selic estiver abaixo de 8,5%, a poupança renderá ao ano 70% da meta da Taxa Selic.

Como a Taxa Selic está em patamares de mínima histórica e a TR está zerada, a rentabilidade anual da poupança chega a perder da inflação.

Neste cenário, um CDB que ofereça uma rentabilidade de 100% do CDI já poderia ser um investimento melhor do que deixar o dinheiro parado na poupança.

Mas a poupança leva vantagem em dois fatores: 1) é isenta de Imposto de Renda, enquanto o CDB recebe a tributação dos títulos de renda fixa, com a tabela regressiva que incide apenas sobre os rendimentos; e 2) não tem valor mínimo de investimento.