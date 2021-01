Hapvida e NotreDame sobem até 40% após oferta de fusão. Ainda vale entrar?

As ações da Hapvida e NotreDame Intermédica disparam pelo segundo pregão consecutivo nesta segunda-feira, 11, chegando a acumular respectivas altas de 29% e 41,5% desde que a oferta para fusão das duas empresas tornou-se pública, na sexta-feira, 8. O movimento ocorre na contramão do Ibovespa, que recua em meio a realizações de lucros.

A fusão, se confirmada, daria aos acionistas da NotreDame participação de 46,9% da nova empresa, enquanto os da Hapvida ficariam com 53,1%. A proposta, feita pela Hapvida, levou em consideração a média do preço das ações de ambas as empresas nos vinte pregões anteriores ao do dia 21 de dezembro acrescido de um prêmio de 10% sobre os papéis da Intermédica.

Na opinião de analistas, o potencial negócio traria benefícios para as duas empresas, vistas como complementares. Enquanto 60% do portfólio da Hapvida está espalhado entre o Norte e Nordeste, é nos estados do Sul e Sudeste que a NotreDame possui maior participação.

Segundo o BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da Exame), a complementaridade entre as duas empresas é a “mágica do negócio” e deve facilitar sua aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Além da aprovação do CADE, a operação ainda precisa ser aprovada pela NotreDame, mas analistas do banco não veem empecilhos para que os acionistas da empresa recusem a oferta.

Caso confirmada, a nova empresa nasceria com 8,24 milhões de beneficiários, equivalente a 18% de market share, e mais de 130 bilhões de reais de valor de mercado de planos de saúde. O montante, que é a soma do valor de mercado das duas companhias, seria maior do que o de gigantes da bolsa, como Banco do Brasil e Itaúsa.

Segundo previsões do BTG, a combinação de NotreDame e Hapvida poderia gerar receita líquida de 25 bilhões de reais, em 2021, e Ebitda (lucro antes de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 4,5 bilhões de reais.

Ainda vale entrar?

“O mercado já está precificando a fusão como bem-sucedida. É claro que o desenrolar da operação pode gerar novas altas nas ações. Mas deve ser um efeito mais marginal. A maior parte do ganho de valor já foi precificado”, afirma Luis Sales, analista da Guide. “Se [a fusão] não ocorrer, pode haver fortes quedas.”

Mas ainda que parte significativa da operação já esteja no preço, há expectativa de que os ganhos de sinergia facilitem o crescimento da nova companhia, o que contribuiria para novas valorizações no longo prazo.

Para analistas do Credit Suisse, logo de cara, a fusão deve reduzir em 500 milhões de reais as despesas gerais e administrativas, cerca de 50% do gasto da NotreDame. Segundo relatório do banco, o preço de futuras aquisições deve diminuir em 20%, tendo em vista que as duas empresas possuem estratégias de crescimento inorgânico e competiam por ativos semelhantes.

O Credit Suisse acredita que as ações da Hapvida devem ter performance superior à média do mercado, mas manteve recomendação neutra para os papéis da NotreDame, com preço-alvo abaixo do valor praticado. O BTG, que também assessora a Hapvida na operação, tem recomendação de compra para ambas as empresas.