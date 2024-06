Veja quais são as ações preferidas de quem investe na bolsa americana

Os brasileiros têm atualmente uma série de alternativas para investir no exterior, como as ações. Empresas de tecnologia e de consumo se destacam entre as preferências dos investidores que buscam ações nas bolsas americanas.



Segundo o levantamento elaborado pela Nomad, fintech brasileira com o objetivo de facilitar o acesso dos brasileiros a uma vida financeira global, fazem parte das preferências companhias como Apple, Amazon, Coca-Cola e Johnson & Johnson.