Stelleo Tolda: conheça mais sobre o CEO do Mercado Livre

Engenheiro formado em Stanford, Stelleo Tolda viu sua vida se transformar em meados de 1999, quando se juntou a Marcos Galperín para criação do Mercado Livre.

Hoje, Stelleo é CEO da empresa, mas passou por cargos como Gerente Geral e COO antes de ocupar o maior cargo dentro da instituição.

Quem é Stelleo Tolda?

Stelleo Tolda é um dos co-fundadores de um dos e-commerces mais famosos da América Latina e um dos maiores atuando em todo o planeta, o Mercado Livre.

Diferente do que ocorre com outros fundadores de empresas, principalmente as ligadas ao setor de tecnologia, anteriormente Stelleo atuou no mercado financeiro, onde iniciou sua carreira na década de 1990.

Sua trajetória no mercado financeiro teve como principais atuações as posições dentro dos bancos Merrill Lynch e Lehman Brothers.

Stelleo é brasileiro e nasceu e foi criado no Rio de Janeiro, tendo saído do país apenas para estudar, quando decidiu cursar engenharia mecânica na universidade de Stanford, próxima do Vale do Silício.

Porém, mesmo com a carreira dentro dos grandes bancos, foi apenas com o convite e a apresentação do projeto do Mercado Livre por Marcos Galperín que a sua trajetória mudou.

História de Stelleo Tolda

Stelleo nasceu no Brasil, porém ainda na escola já obteve contato com a cultural norte americana, em virtude da forma de ensino da Escola Americana do Rio de Janeiro, onde concluiu os estudos escolares.

Após concluir os estudos no Brasil, no ano de 1985 Stelleo decidiu que iria estudar nos Estados Unidos e mudou-se para a Califórnia.

Lá, entrou na Universidade de Stanford, onde se formou em Engenharia Mecânica e, logo no último ano da formação, já iniciou o seu mestrado na área.

Seu primeiro emprego foi dentro da Proxim Wireless, empresa ligada a internet, porém mais focada na parte de banda larga.

Após essa experiência, decidiu mudar totalmente a chave e atuar no mercado financeiro, setor que tem uma grande parte de seus agentes vindos da área das engenharias.

Passando por diversas instituições financeiras, mesmo que em pequenos intervalos de tempo, Stelleo desenvolveu e construiu seu patrimônio a partir de 1999 quando decidiu se juntar para a criação do Mercado Livre.

Carreira de Stelleo Tolda

Como visto anteriormente, a carreira de Stelleo teve início em uma empresa ligada ao setor de banda larga, porém, após um ano na empresa, decidiu mudar a área de atuação e partiu para o mercado financeiro.

Sua primeira experiência dentro do mercado foi atuando no Banco Icatu e, posteriormente, Stelleo foi trabalhar no Banco BTG Pactual, terminando, assim, a sua atuação dentro do mercado financeiro nacional.

Em virtude de seu conhecimento e toda experiência, decidiu voltar para os Estados Unidos e passou a trabalhar no banco Merril Lynch, onde ficou apenas um ano.

A passagem foi rápida, pois recebeu uma proposta do Lehman Brothers, banco em que atuou no ano de 1999, ano em que sua vida mudo vertiginosamente.

Em 1999, Stelleo decidiu se juntar ao projeto criado por Marcos Galperín, que tinha o objetivo de criar um site de vendas online, o Mercado Livre.

Apesar de hoje ser o CEO da empresa, o primeiro cargo de Stelleo foi como Gerente Geral, cargo em que atuou por 10 anos, até que foi convidado a ser o COO, onde ficou até o ano de 2020.

Em 2020, Stelleo foi convidado para ser o CEO do Mercado Livre, cargo esse que ocupa até hoje. A fortuna de Stelleo, construída dentro do mercado livre, hoje é de cerca de US$ 3,9 bilhões.

Muito além do Mercado Livre, Stelleo ainda é membro do Conselho de Administração da Stanford e da Arco Educação, que é uma empresa brasileira.

História do Mercado Livre

Criado em 1999 por Marcos Galperin em Buenos Aires, Argentina,o Mercado Livre teve como principal inspiração o eBay.

Em seu início, a empresa atuou como um site de leilões online, inovando o que era um mercado ainda incipiente dentro da América Latina.

A criação do Mercado Livre, segundo Galperin, era para democratizar o comércio por meio de uma plataforma acessível para pequenos e médios vendedores crescerem e ofertarem os seus produtos.

Em apenas dois anos após a sua criação, o Mercado Livre expandiu para o Brasil, México, Chile, Uruguai e Venezuela.

Além do forte crescimento, a empresa também decidiu realizar a aquisição do Lokau em 2002 e, dessa maneira, se consolidou na região.

No ano de 2007, a empresa deu um passo histórico, já que foi o ano em que abriu seu capital na bolsa Nasdaq, um grande feito, já que o Mercado Livre foi a primeira latino-americana a realizar IPO na bolsa americana.

Iniciando apenas como um marketplace, o Mercado Livre não parou, tanto é que hoje já foi criado até mesmo o seu banco digital, o Mercado Pago, que é uma conta digital do mercado livre que tem como foco facilitar as transações dentro do site para os pagamentos e recebimentos.

Seu crescimento na América Latina foi tão significativo, que a empresa foi responsável por uma grande evolução socioeconômica na região, democratizando o acesso a serviços online para pequenos e médios vendedores, o que indiretamente gerou milhares de empregos na região.

Hoje o Mercado Livre é referência em comércio online em toda a América Latina e compete até mesmo com a Amazon em toda a região.